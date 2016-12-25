Экскурсия на автобусе

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Киев не зря называют «музеем под отрытым небом», поскольку здесь расположено немало историко-культурных достопримечательностей и памятников природы, многие из которых внесены в список Всемирного наследия. Органично переплетаясь между собой, эти памятники прошлых эпох, словно немые свидетели богатого и, одновременно, драматического прошлого Киева, создают удивительно эффектный и живописный ансамбль. Прекрасные православные церкви и памятники выдающимся историческим личностям, старинные дома и современные высотные бизнес-центры из стекла и металла отлично уживаются друг с другом, придавая этому древнему городу нотку современности и стиль. Рукотворный пейзаж «разбавлен» зеленью многочисленных парков, скверов и холмов над Днепром – не зря же столица возглавляет список «самых зеленых» городов Европы. А по вечерам в водах реки отражаются миллионы золотистых огней, придавая ей нарядный и праздничный вид.

Такое огромное количество мест, достойных самого пристального внимания, значительно ограничивают возможности пешей прогулки, поэтому каждое экскурсионное бюро включает в список предложений обзорные поездки на автобусе. Автобусная экскурсия по Киеву позволяет познакомиться:

с достопримечательностями столицы, расположенными в исторической части города в районе Печерска и Подола – это самые красивые места города, ставшие его «визиткой» (Киево-Печерская лавра, Софийский собор, Андреевский спуск, Мариининский дворец и пр.);

с Бабиным Яром – место, где во время войны были расстреляны миллионы евреев, напоминающее о том, что нам следует быть терпимей друг к другу, чтобы не повторить ошибок прошлого;

с Гидропарком – центральная парковая зона столицы с многочисленными пляжами, кафе, ресторанами, дискотеками и аттракционами для водного отдыха, расположенная на берегах Днепра и Трухановом острове;

с Оболонской набережной – новая демонстрационно-обзорная точка столицы, созданная в современном ключе и представляющая собой излюбленное место для неспешных прогулок;

с Пирогово – этнический музей под открытым небом, распложенный в 10 минутах езды от Киева.

Автобусная экскурсия по Киеву длится несколько часов, а ее маршрут построен таким образом, чтобы сэкономить время на переездах от одного объекта к другому. Экскурсионное бюро «Вместе по Киеву» предлагает своим клиентам высококлассные современные автобусы. Они оборудованы всем необходимым для комфортабельного отдыха и сопровождаются профессиональным гидом-экскурсоводом. Если автобусная экскурсия заказана иностранными туристами, сотрудники экскурсионного бюро «Вместе по Киеву» стараются подобрать для группы гидов, разговаривающих на английском, немецком или другом языке.

Такие экскурсии всегда пользуются популярностью – красота Киева, его самобытность и какая-то удивительная, присущая только этому городу аура, не оставляют равнодушными никого. А комфортные условия, позволяющие насладиться ей по максимуму, делают автобусные экскурсии особо популярными в туристической среде, поэтому люди приезжают сюда вновь и вновь, чтобы познакомиться с Киевом и его гостеприимными жителями поближе.