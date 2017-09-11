Интернет магазин систем безопасности KibSys в Днепре — позаботьтесь о своем спокойствии

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(Оцініть статтю!)

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Среди важнейших ценностей жизни человека большинство выделяют здоровье, материальное благополучие, свобода действий. Но кроме этого существует не менее важная вещь, которая косвенно касается всего вышеупомянутого. Это вещь — безопасность. Ведь уверенность в том, что Ваше имущество, родные и близкие, здоровье будут находится в сохранности является невероятно важной в современном мире потребностью.

К превеликому сожалению уровень преступности и, в частности, краж в нашей стране только растет. Криминальные сводки новостей повергают в шок не только обычных граждан, но и опытных членов правоохранительных органов. Современные воры используют новые методы проникновение в жилища, работают сообща и избегают полиции, которая в большинстве случаев приезжает слишком поздно. Раскрываемость тоже невелика, потому надеяться на скорую находку пропажи тоже нерентабельно.

Каким образом избежать попадания в криминальные сводки и обезопасить свое жилье и имущество от незваных гостей?

Интернет-магазин систем безопасности kibsys.com.ua/ поможет Вам с этим вопросом, установив к Вам в жилище современные и высокотехнологичные системы сигнализации, являющиеся гарантией сохранности. Данная **система видеонаблюдения** имеет ряд преимуществ, из которых можно выделить:

высочайшее качество (все системы компании КиБ долговечны, корпус выполнен из высокопрочных материалов, внутри — только качественная электроника);

высокотехнологичность и функциональность (сигнализация разработана лучшими специализированными в сфере видеонаблюдения компаниями, которые являются лидерами на рынке. Современные разработки и патенты);

размер и компактность (небольшой размер делает систему невидимой для глаза злоумышленника. Преступник не сможет обезвредить Вашу систему);

большое количество аксессуаров;

наличие больших мониторов позволяющих увидеть лицо незваного гостя;

индивидуальный подход к любому виду жилища (инженер осматривает и рекомендует подходящее оборудование);

эстетическая составляющая также на высоком уровне.

Таким образом можно увидеть что данные системы являются залогом безопасности дома. Огромный каталог товаров и выбор различных приспособлений, таких как:

видеокамеры наблюдения;

видеорегистраторы;

домофоны;

вызывные панели;

мониторы различных разрешений;

пожарные и охранные сигнализации;

большое количество аксессуаров (замки, защелки, ключи, контролеры, элементы питания, крепежи, кабели).

Компания КибСис имеет большой опыт и добротное количество позитивных отзывов, которые еще раз доказывают компетентность и гарантированное качество всей продукции в магазине. Кроме того, к плюсам компании можно отнести: удобную и быструю доставку по территории Украины, доступные цены, возможность платы за систему в отсрочку, только высококвалифицированные кадры, индивидуальный подход с консультацией инженера.

Безопасность никогда не была такой доступной. Заказать и купить видеонаблюдение можно перейдя на сайт или позвонив по телефонам: +38(098)75-33-123;+38(095)28-27-808 прямо сейчас.