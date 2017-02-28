Житель Кенії поодинці рятує тварин від посухи (фото)

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Ризикуючи власним життям, трясучись декілька годин по пустельних вибоїнах, житель Кенії на водовозі доставляє прісну воду для тварин, що мешкають у посушливих районах національного парку Західний Цаво і потерпають від нестачі води.

Тут Патрік Кілонзо, мабуть, набажаніша людина. За його словами, з червня минулого року в регіоні майже відсутні дощі, тому багато тварини померли від спраги в цих землях.

Тоді кенієць вирішив, якщо не він, то хто ж ще допоможе звірам вижити? Без підтримки людини вони не витримають випробування погодою. І він орендував вантажівку для доставки води. Ємність водовоза становить усього 3000 галонів (1 галон в англійській системі одиниць = 4,55 літра). Це небагато для такої великої території, тому в планах у Патріка покупка нового водовоза (є надія, що йому допоможуть зібрати пожертвування на добру справу).

А тварини вже впізнають звук мотора і шум вантажівки, яка іде по курній дорозі, і поспішають на зустріч з людиною. Спрага на цей час призупиняє чвари. Слони, буйволи, антилопи і зебри біжать з усіх околиць до водовоза. Кенієць наповнює водою пересохлі джерела (деякі спеціально зміцнені бетоном), а іноді просто створює калюжі, де буйволи валяються в багнюці, щоб позбутися від клопів і бліх.

У проміжках між поїздками 41-річний Патрік підтримує проект по збереженню дикої природи. Він відвідує місцеві школи, розмовляє з учнями, намагаючись донести до них, що дика природа національного парку — це їхня спадщина, повідомляє The Dodo.







