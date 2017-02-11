Каббала об успехе общества

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С началом научно — технического прогресса был провозглашён лозунг «Человек — царь природы». И все последние 100-150 лет, человек вёл себя согласно этому призыву: грабить, уничтожать, отравлять природные богатства. На Земле не осталось практически мест, где бы человек не приложил свою руку, и не вмешался в естественный ход развития природы. Но прошло время и ответная реакция не заставила себя ждать. Природные и техногенные катастрофы, резкое изменение климата это то, с чем нам приходится сталкиваться сегодня. В чём же состояла ошибка человечества, что упустило из виду человеческая цивилизация на пути своего развития, и есть ли шанс исправить текущую ситуацию и обезопасить себя в будущем?

Каббалист Михаэль Лайтман, основываясь на данных науки каббала, объясняет нам, что основной ошибкой человечества было считать себя венцом творения без достаточных на то оснований, не видя того, что и над ним есть сила, которая управляет всем.

На данном этапе существования люди начинают раскрывать, что они всего лишь часть природы. Что человечество является одной четвертой нашего мира, наряду с неживой, растительной и животной природой. Благодаря развитию, обществу раскрывается взаимосвязь всех частей природы, и, наконец, начинает раскрываться единая управляющая нами система.

Согласно науке каббала, мы находимся внутри единого управляющего механизма и именно этот механизм является хозяином нашего мира. Человек не в состоянии ничего сделать с этим механизмом, и уж тем более, командовать им. Но мы в состоянии использовать правила, по которым данный механизм существует.

Для человечества это ново: никто и никогда не требовал от него изучения высших принципов. На сегодняшний день освоение этих законов и использование в жизни, является единственным выходом, чтобы человечество не прекратило свое существование.

Для того, чтобы каждый человек в отдельности и все общество в целом ощутили гармонию, счастье, удовлетворение и наполнение, нужно уподобиться этой высшей управляющей силе. И сделать это нужно во всех направления человеческой жизни: образовании, медицине, семейных отношениях, в воспитании, экономике и т. п.

Уже сегодня многие осознают влияние этой высшей силы. Чувствуют, что власть человека закончилась, теперь каждый становится творцом своего счастья и гармонии для всего человечества в целом.

Каббала здесь описана как физика духовного мира, изучающая и раскрывающая законы мироздания, законы нашего существования и взаимоотношений между людьми. Каббала, вопреки общепринятому мнению, не имеет отношения ни к религии, ни к мистике. Для большинства людей каббала, стала доступной для изучения с конца 20 века. На сегодняшний день каббалой занимаются множество учеников во всех странах мира.

Д.Мельников