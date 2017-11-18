Как покрыть крышу профнастилом самостоятельно

О хороших эксплуатационных характеристиках кровельных профилированных листов сегодня знает практически каждый домовладелец. Первое, что привлекает – срок службы в несколько десятилетий, второе – отличный внешний вид, третье – доступная цена на профнастил в Харькове и других городах.

Часто домашние мастера также слышат о том, что кровлю из современного материала вполне по силам выполнить самостоятельно и решают сэкономить на оплате труда специалистов. Действительно для тех, кто не боится высоты и знает, с какой стороны браться за шуруповерт, такая задача может оказаться осуществимой. Но только при ключевом условии: знании и соблюдении технологии монтажа.

Выбор профлистов

До начала работ на крыше нужно составить проект или эскиз, в котором будет визуализирована кровельная площадь со всеми нюансами. Он поможет рассчитать оптимальное количество требуемого материала (с учетом перекрытий) и подобрать его размеры таким образом, чтобы избежать лишних потерь в обрезь.

Сложнее для непрофессионалов правильно подобрать тип профлистов таким образом, чтобы обеспечить необходимые его прочностные характеристики. Рекомендуется обратиться к профессионалам (например, к консультантам завода НТК), которые помогут правильно рассчитать предельные нагрузки в зависимости от конструкции крыши и региона или выполнить данную работу самостоятельно по специальным формулам. В большинстве случаев для кровли выбирают профлист типа Н (несущий) или НС (универсальный) – с высокой трапециевидной волной для обеспечения нормального схода осадков и дополнительным ребрами жесткости.

Монтаж профлистов

Работа на крыше начинается с обустройства кровельного пирога под профнастил. Непосредственно на стропила прокладывается и крепится гвоздями или степплером сплошной слой гидроизоляционного материала

Параллельно стропильным ногам на них прибивается контробрешетка из обработанного бруса сечением 30-40 мм. Она, в свою очередь, является опорой для располагаемой перпендикулярно основной обрешетки и обеспечивает необходимый вентиляционный зазор.

Монтаж профлистов на обрешетку не сложнее (и даже проще), чем крепление стеновых сэндвич панелей. При выполнении операций учитывают несколько основных правил:

крепеж ведется снизу вверх от торца;

постоянно контролируется горизонтальность и вертикальность;

при уклоне кровле до 15 градусов выполняют перекрытие листов в две волны, при большем уклоне достаточно одной;

первый ряд укладывают с вылетом в 30-50 см (для схождения осадков и защиты от «бокового» попадания влаги);

второй и последующий ряды обычно смещают на половину листа;

перекрытие верхнего ряда нижним не должно быть менее 100 мм (оптимальная величина рассчитывается по формулам);

крепеж производится саморезами в защитной шайбой «в цвет» в количестве 6-10 шт. на 1 м2;

соседние листы соединяются заклепками, все стыки дополнительно герметизируются с помощью специальной ленты или быстро застывающих составов (герметиков).

Угловые, торцевые и коньковые зоны закрываются специальными доборными элементами.