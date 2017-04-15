Как выбрать матрицу для ноутбука

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Нюансы выбора матрицы для ноутбука

Ноутбук давно стал обязательным атрибутом каждого успешного человека. Благодаря ноутбуку человек получает возможность путешествовать и работать. С ним можно смотреть фильмы, связываться с любимыми людьми и параллельно создавать инженерный проект в АвтоКаде. Мало того, возможностей современной компьютерной архитектуры достаточно, чтобы выполнять миллионы операций при минимальном использовании пространства. Проще говоря, даже при малом размере корпуса, точнее комплектующих внутри, лептоп может обеспечивать работу сложнейших графических приложений, требующих серьёзных производственных мощностей.

Неудивительно, что из-за столь высокой востребованности возможны разнообразные казусы. Ноутбуки падают, на них проливают кофе или же они становятся жертвой игр кота. В любом случае верным помощникам время от времени требуется ремонт. К счастью, сейчас все комплектующие ноутбуков легкозаменяемы. Достаточно зайти на сайт https://zdn.com.ua/matricy/ и подобрать подходящую модель.

Нюансы выбора

Существует два типа матриц активные и пассивные. Во всех современных мобильных компьютерах используются активные. Они обеспечивают высокую производительность при минимальных затратах свободного пространства. При использовании активной архитектуры используют такие разновидности технологий:

TN+Film — в этих матрицах угол обзора довольно небольшой и это главный их минус. В большинстве случаев он не превышает 140 градусов. Показатели цветопередачи также не на самом высоком уровне. Зато время отклика более чем достойное. Обычно такие матрицы устанавливают в ноутбуки начального уровня.

Матрицы PVA медленные, но они обеспечивают великолепную цветопередачу. Мало того, угол обзора такого монитора впечатляет. На экран можно смотреть практически с любого угла комнаты. Тоже можно сказать и про контрастность.

Матрицы IPS относятся к категории наиболее дорогих. Но они обладают рекордной контрастностью и такой же цветопередачей. К тому же данная технология практически не имеет недостатков. Неудивительно, что ведущие бренды в своих мониторах используют именно её.

Купить любую из описанных выше матриц, а также другие запчасти к ноутбуку можно на https://zdn.com.ua/ — здесь умеренные цены и есть комплектующих для лептопов практически всех существующих брендов.

Этапы подбора матрицы для ноутбука

Существует множество нюансов подбора матрицы для ноутбука. Тем не менее есть универсальный алгоритм, который позволит выбрать именно то, что нужно:

Вначале нужно извлечь матрицу из ноутбука. На оборотной стороне должна быть заводская наклейка.

Найдите парт-номер.

В этой комбинации зашифрованы данные о характеристиках матрицы.

В качестве примера можно взять матрицу CLAA101NB01A. Цифры в середине указывают на диагональ. Также здесь имеется информация об изготовителе. После этого вам на сайте zdn.com.ua нужно найти подходящую модель. К счастью, все комплектующие разбиты по маркам и диагонали.

При этом вы должны учитывать, что если в ассортименте нет точно такой матрицы, как вам нужна — её можно заменить ближайшим аналогом. Само собой, производители о возможной совместимости в маркировке ничего не пишут. Но опытные консультанты могут вам подсказать подходящий аналог. При этом основной упор делается на три параметра идентичности:

подсветке,

размере,

расширении.

Эти три параметра должны точно соответствовать тем, что и в оригинальном ноутбуке.

На сайте ZDN вы можете оформить деталь как онлайн, так и по телефону. Компания сотрудничает со всеми известными курьерскими службами. Поэтому вы сможете получить матрицу в любой точке Украины. Срок доставки — одни сутки.