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Как выбрать правильную юбку – обновление гардероба

Юбка – это классический вариант, который только есть в гардеробе девушки. Однако очень просто запутаться во время выбора нужной модели под себя. В итоге получается, что девушка устаёт, и покупает обычную черную офисную юбку. Однако не стоит отчаиваться и останавливаться на этом! Посмотрите на себя в зеркало и проведите эксперименты. После этого вы точно пополните свой гардероб несколькими вариантами.

Вы можете заказать юбку на сайте http://ufg.fashion/ru/32-yubki у компании UFG.

Выбор юбки по размеру

Вы должны точно знать собственный размер. Этот факт становится важным во время покупки юбки в Интернет магазине. Если вы обладаете сложной фигурой, то ошибок, конечно же, не избежать. Но неправильный размер юбки полностью испортит ваш общий вид.

Слишком тугой вариант в итоге соберется на талии и бедрах. Вы с изумлением увидите в некоторых местах ряд неприятных складочек. Слишком свободная модель может сделать ощущение неопрятности и неряшливости. Поэтому всегда делайте замеры, и будет вам счастье.

Выбор длины

Это очень важный параметр. Если неправильно подобрать длину, то вы испортите о себе всё впечатление. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующими советами:

подойдите к зеркалу и встаньте в полный рост. Оденьте туфли, в которых вы чаще всего ходите.

Возьмите длинную прямоугольную ткань и проведите несколько экспериментов.

Поднимайте ткань постепенно от максимальной до минимальной длины. Найдите именно тот вариант, который бы смотрелся лучше всего.

Короткие юбки

Отлично удлинить ноги помогают мини юбки. Короткие варианты идеально подходят:

невысоким девушкам;

женщинам с удлиненной фигурой.

Однако их не стоит одевать девушкам:

с наметившимся животиком;

во время деловых совещаний;

при ощущении дискомфорта.

Юбка до колена

Такие юбки подходят абсолютно всем. Например, если в офисе присутствует дресс-код, то вас в ней пропустят без проблем.

Юбка миди

Длина этой вещи до середины икры. Такой вариант можно назвать самым коварным. Юбка при мельчайших недостатках фигуры способна сделать девушку короче или толще. Однако есть женщины, которым подобные вещи носить не противопоказано:

девушки среднего роста;

девушки с небольшими икрами.

Макси юбки

Если в таком варианте неправильно подобрать длину, то подобная юбка также может испортить общее впечатление о девушке. Поэтому выбирать её нужно с особой тщательностью.