Как выбрать сварочный аппарат

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Пожалуй, каждому человеку хоть раз в жизни нужно было выполнить сварочные работы. Это мог быть ремонт решётки радиатора автомобиля или соединение арматуры для создания каркаса постройки.

Сварка гарантирует долговечность проделанной работы и не требует много времени, но чтобы результат был хорошим необходим качественный сварочный аппарат. Купить его можно в специализированном магазине http://jasic.ua/, здесь есть не только оборудование, но и аксессуары, а также комплектующие и материалы.

На розничном рынке компания начала работать в 2016 году. До этого она продавала только оптовые партии. Как результат купить JASIC TIG-315P можно за 33 930 гривен, а JASIC ARC SUPERMINI за 2800. Диапазон цен на портале действительно широкий. Здесь сможет найти оборудование как профессиональный сварщик, так и любитель, которому необходимо выполнить разовые работы.

Теперь про важное. Как вы уже поняли по названию, магазин представляет торговую марку Jasic, которая занимается производством сварочного оборудования. Но помимо её продукции на сайте можно найти товары от таких известных брендов, как Lincoln Electric, ESAB, Migatronic и других. Но здесь есть один важный момент. Производитель, обычно продаёт свою продукцию дешевле, чем дилер. Конечно, необходимо также учитывать затраты на логистику, но, в общем, данное утверждение практически всегда верно. Хотя, посмотреть на цифры:

ARC-160 (Z238) —3200;

ARC-160 (Z211) — 4400;

ARC-250 (Z230) — 8085.

Само собой, у оборудования разные возможности. ARC-160 выдает номинальный ток в 160 А, а ARC-250 в 250. Но только на этом отличие не заканчивается. Номинальная потребляемая мощность у второго устройства почти в два раза больше. Впрочем, если вы не хотите вникать в спецификации — всегда можно связаться с консультантом компании, чтобы тот посоветовал оптимальное оборудование для ваших нужд.

На всё оборудование на сайте идёт гарантии 12 месяцев. Хотя будем честными, в первый год мало какая техника выходит из строя. Разве что у наушников может один динамик перестать работать.

У компании Jasic.ua есть собственный сервисный центр. Что немаловажно, если вы хотите использовать сварочное оборудование много лет. Мало того, здесь осуществляют обслуживание аппаратов, произведённых другими компаниями.

Нюансы выбора

Для начала вы должны определиться с типом сварочного аппарата. К бытовым относят небольшие переносные модели, которые могут работать в одном или двух режимах сварки. Они не предназначены для постоянного использования и больших объёмов работ. Но они способны обеспечить отличное качество шва, а их цена будет в пределах 5—8 тысяч. Точнее, можно найти устройство и дешевле, в качестве примера достаточно вспомнить модель Z238. При этом тока в 160 Ампер хватит, чтобы сварить лист металла толщиной до 10 мм.

Профессиональное оборудование должно иметь ток от 200 А. Пример — ARC-250 (Z230). Такие устройства рассчитаны на продолжительную периодическую работу. При этом оборудование способно работать со средними и большими сварочными токами, соединяя толстые листы металла. Аппарат имеет такие дополнительные функции:

форсаж дуги,

Антиприлипание,

Разогрев активного пятна электрода.

Комплектация стандартная: зажим, паспорт, держатель, гарантийка.

При помощи профессионального оборудования можно соединять алюминиевые заготовки. Также оборудование легко справляется практически со всеми цветными металлами. Сюда же можно отнести нержавейку, легированную сталь и даже чугун.

Довольно часто профессиональное оборудование имеет дополнительную систему охлаждения и специальные выносные модули. Отдельно хочется отметить программное обеспечение, которое также влияет на качество шва.