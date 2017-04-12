Как выбрать такси в Киеве

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Что может быть проще, чем вызвать такси в Киеве? Если вы, правда, так думаете, то никогда не стояли посреди Крещатика в 2 часа ночи в ожидании СМС от диспетчера. Проходит 5 минут, 10, 20 — СМС с текстом: «На жаль у вашому районі не має вільної машини». После этого у меня возникает закономерный вопрос, зачем сначала называть заведомо нереальную сумму, чтобы потом оставить человека без машины? Хорошо, что тогда было тепло, а зимой? Много удовольствия мёрзнуть на улице, ожидая призрачное такси?

Конечно, сейчас кто-то скажет про «Убер» и будет совершенно прав! Отличный сервис, но чтобы его установить, необходим телефон с операционной системой «Андроид» или iOS. Мало того, думаете, регистрация занимает какие-то секунды? Как бы не так. Ночью с телефона, со вспоминанием всех своих карточных паролей… минут 15 не меньше. Хотя тарифы в большинстве случаев в «Убере» вкусные. Но тоже не всегда. Поэтому если вам необходимо такси Киев, но у вас обычный телефон или на банковской карточке пусто — придётся искать альтернативные пути.

Итак, какие перевозчики есть в Киеве? В действительности, их столько, что глаза разбегаются. Но чтобы создать какое-то подобие классификации — разделим их все на несколько категорий:

дешевые,

средние,

премиум.

В последнюю категорию я отношу лимузины, кабриолеты, патибасы и так далее. Стоимость такого удовольствия стартует где-то от 400—450 гривен и стремительно уходит в бесконечность. К примеру, вы можете заказать себе лимузин от Ламборджини за несколько тысяч в час. Только учитывайте, что подача занимает не менее 60 минут, и её тоже нужно оплачивать. С патибасами та же история. Лимузин дешевле можно заказать за 500—800 грн.

Средние диспетчерские службы это все те компании, в которых вы обычно заказываете себе машины. Они отличаются друг от друга по уровню сервиса, вежливости персонала, расторопности, ценам и так далее. Но в целом удовлетворяют практически всех.

Теперь о дешёвых. Это тот самый случай, когда вы ждёте такси в Центре 20 минут, а вам приходит отписка. Поэтому лучше сразу использовать диспетчерские службы с хорошей репутацией, а не самой низкой ценой. К примеру, OptimaFm. Компания работает на рынке 12 лет. Причём осуществляет свою деятельность в 18 городах Украины. Неудивительно, что спектр услуг, предоставляемых компанией, разросся и стал включать в себя курьерскую доставку и грузовые перевозки, а главное, номер службы неизменен в любом городе – 579 с Callback. При этом заказ можно оформить через сайт. На выбор предоставляется тип транспорта от минибуса до грузовика.

Приятно, что компания старается соответствовать европейским нормам перевозки. К примеру, здесь вы можете получить чек о том, что воспользовались услугами такси. Для людей, которые находятся в командировке подобное немаловажно. Также нужно выделить огромный список дополнительных услуг:

перевозка животных,

загрузка салона,

кондиционер,

для курящих,

детское кресло.

«Оптима Такси» часто организовывает коллективные перевозки. Поэтому если вам нужно выехать со своими сотрудниками на корпоративный тренинг за город — лучше варианта не найти.

Ещё одна востребованная услуга OptimaFm — трансфер. Сейчас в Киев приезжает всё больше людей с целью заключения выгодных контрактов. Само собой, их нужно правильно сопроводить, чтобы добиться расположения. Водитель с табличкой в аэропорте сразу заявит о серьёзности компании. Машина премиум-класса даст почувствовать себя комфортно сразу после перелёта. Кожаные сиденья с функцией массажа только укрепят это ощущение, как и кондиционер с баром.