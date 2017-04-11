Какой жиросжигатель лучше выбрать?

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Жиросжигатели в последнее время приобретают все большую популярность на рынке пищевых добавок для спортивного питания. Многие из них действительно показывают отличные результаты, и вследствие их приема человек теряет лишнюю жировую массу. Но иногда при неправильном выборе жиросжигателя пищевая добавка, наоборот, приносит значительный вред организму, с последствиями которого приходится достаточно долго бороться.

В данной статье будет раскрыта тема по поводу выбора оптимального выбора жиросжигателей, что позволит избежать распространенных ошибок в погоне за идеальной фигурой.

Как работают жиросжигатели?

Жиросжигатели – препараты, действие которых направлено на «сжатие» жировых масс за счет ускорения обменных процессов в организме. В процессе приема добавок значительно ускоряется метаболизм, то есть – изменяются многие процессы в организме, в том числе и естественный гормональный баланс.

Но жиросжигатели оказывают и другой эффект на организм:

повышение энергии;

снижение аппетита;

улучшение усвоения полезных веществ.

Кто принимает жиросжигатели?

Жиросжигатели – эффективные средства, являющиеся помощниками для всех, кто желает приобрести отличную физическую форму и повысить активность. К таким людям относятся:

спортсмены, занимающиеся в зале или дома;

бодибилдеры;

все, кто не имеет к спорту никакого отношения, но имеющие цель обрести подтянутую, стройную фигуру.

Какие виды жиросжигателей бывают?

В зависимости от целей, в которых применяются пищевые добавки, они разделены на несколько основных видов.

Термодженики

Действие добавок направлено на фактическое сжигание лишних жиров. Они содержат следующие компоненты:

эфедрин;

йохимбин;

эфедра;

кофеин;

синефрин.

Вследствие приема такого жиросжигателя повышается температура тела, и ускоряются метаболические процессы в организме.

Блокаторы углеводов

Цель приема таких жиросжигателей заключается в снижении количества калорий из потребляемых с пищей углеводов. Их прием предполагает одновременную диету.

Блокаторы жиров

В отличие от жиросжигателей, действие которых направлено на блокировку углеводов, этот вид препаратов предотвращает освоение жиров из пищи. Основной его компонент – хитозан.

Блокаторы кортизола

Кортизол – гормон, вырабатывающийся организмом вследствие истощения и стрессов. Он способствует накоплению жиров. В составе препаратов содержится гуарана, кофеин, экстракт зеленого чая и другие компоненты, действие которых направлено на предотвращение выработки гормона в организме.

Препараты для снижения аппетита

Во время приема данных пищевых добавок, человек ест намного меньше, чем обычно, так как надолго подавляется аппетит.

Жиросжигатели для регуляции функции щитовидной железы

Часто проблемы с лишним весом связаны с пониженной функцией щитовидки. При восстановлении ее деятельности ускоряются обменные процессы, что приводит к резкому снижению веса и предотвращению набора жировой массы.

Вывод

Перед тем, как приобрести жиросжигатель и начать его прием, следует проконсультироваться со специалистом, так как при неправильном выборе препарата может быть нанесен значительный урон организму. Принимать средство нужно в соответствии с инструкцией для каждого определенного препарата. Где купить жиросжигатели? На нашем сайте https://shop.bodybuilding.ua/ можно приобрести жиросжигателиот известных производителей по доступным ценам. На весь товар предоставлена гарантия качества.