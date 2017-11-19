Камера GoPro вціліла після попадання в лаву і ще зняла свою «подорож» в розпеченій речовині

Екскурсовод з Гаваїв Ерік Сторм не встежив за своєю портативною камерою GoPro, поклавши її на край вулкана Кілауеа, щоб зняти виверження. Чоловік супроводжував туристичну групу і захоплено розповідав їм про місцевих стародавніх богів. Раптово Сторм зрозумів, що лава поглинула камеру. Всупереч побоюванням Еріка, та не перестала працювати, повідомляє UPI.

Ерік витягнув камеру з-під шару застиглої лави за допомогою геологічного молотка через кілька днів після інциденту. Гавайец розповів, що встиг змиритися з втратою ґаджета, як раптом помітив, що встановлений на GoPro детектор Wi-Fi продовжує блимати.

Карта пам’яті, яка перебувала в камері, також вціліла. Пристрій працює досі. Сторм вирішив опублікувати відео, зняте Go Pro в той момент, коли пристрій поглинула лава.

Менш ніж за два тижні ролик, зроблений всередині розпеченого потоку, подивилися більше 4 мільйонів разів.