Китайці з Chery звинуватили Mercedes-Benz в плагіаті

Якщо вам здається, що китайці зійшли з розуму, не поспішайте з висновками — в їх звинуваченнях є частка здорового глузду. Справа в тому, що компанія Chery вже два роки як продає на домашньому ринку компактний електромобіль, який називається eQ. Нічого не нагадує?

Претензії виробника викликав намір німців вийти на їхній ринок з суббрендом, який має точно таку ж назву (за винятком хіба що регістру літер). Керівництво марки подало заяву про плагіат і зажадало заборонити продаж електричних автомобілів від Mercedes-Benz під суббрендом EQ.

Поки не зрозуміло, чим вирішиться цей спір — представники Mercedes-Benz поки ніяк не коментують ситуацію. А ось у Chery заявили, що не збираються відступати, оскільки вихід на китайський ринок з автомобілями марки EQ порушить права на товарний знак.

Нагадаємо, що на торішньому автосалоні в Парижі німці представили світу передсерійний концепт Generation EQ, який ляже в основу першого серійного автомобіля, випущеного під брендом EQ. Всього концерн Daimler має намір випустити близько 10 нових електромобілів до 2025 року.