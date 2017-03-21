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Перший електрокар Jaguar проїхав вулицями Лондона

в Авто 21.03.2017 33 пер.

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Прототип I-Pace був помічений на дорозі неподалік від Олімпійського парку. Новий автомобіль вступить в конкурентну боротьбу з Tesla Model X P100D.

Прес-служба Jaguar повідомила про заплановану прем’єру першого електромобіля компанії в кінці 2017 року. Споживачі зможуть придбати новинку в 2018 році.

Керівник дизайнерського відділу Jaguar Ян Каллум вважає, що конструктори компанії змогли гармонійно інтегрувати в одній моделі електрокар і позашляховик, висловлюючи новий виток розвитку бренду. Британський кросовер обладнали електродвигуном в 400 коней, що розганяє авто до 100 км/год з нуля за чотири секунди.

Ємна батарея в 90 кВт/год дозволяє проїхати більше 500 кілометрів без підзарядки. 80% зарядка акумуляторів досягається за півтори години. Максимальний варіант збірки Jaguar I-Pace розганяється до 100 км/год за 2,9 секунд.

 
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