Перший електрокар Jaguar проїхав вулицями Лондона

Прес-служба Jaguar повідомила про заплановану прем’єру першого електромобіля компанії в кінці 2017 року. Споживачі зможуть придбати новинку в 2018 році.

Керівник дизайнерського відділу Jaguar Ян Каллум вважає, що конструктори компанії змогли гармонійно інтегрувати в одній моделі електрокар і позашляховик, висловлюючи новий виток розвитку бренду. Британський кросовер обладнали електродвигуном в 400 коней, що розганяє авто до 100 км/год з нуля за чотири секунди.