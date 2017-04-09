Покупцям електромобілів у Великобританії подарують домашні зарядні станції

Зокрема, WPD почав пошук 500-700 добровольців, яким пропонується безкоштовно встановити вдома «розумну» зарядну станцію. При цьому безкоштовне обладнання надається тільки тим, хто придбав новий електрокар або заряджає гібрид, а всім існуючим власникам електромобілів за «розумну» зарядку доведеться платити. Наголошується, що нове обладнання збільшить потужність зарядки до 7 кіловат-годин.

Британський постачальник електроенергії, в свою чергу, отримає доступ до інформації про те, як власники електрокарів використовують домашню електромережу. Це дозволить виміряти навантаження на побутові мережі, виявити проблемні місця і модернізувати обладнання, повідомляє evmode.ru