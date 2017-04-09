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Покупцям електромобілів у Великобританії подарують домашні зарядні станції

в Авто 09.04.2017 17 пер.

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Британська енергетична компанія Western Power Distribution (.WPD) запустила проект Electric Nation, в ході якого готова подарувати домашні зарядні станції власникам електрокарів.

Покупателям электромобилей в Великобритании подарят домашние зарядные станции

Зокрема, WPD почав пошук 500-700 добровольців, яким пропонується безкоштовно встановити вдома «розумну» зарядну станцію. При цьому безкоштовне обладнання надається тільки тим, хто придбав новий електрокар або заряджає гібрид, а всім існуючим власникам електромобілів за «розумну» зарядку доведеться платити. Наголошується, що нове обладнання збільшить потужність зарядки до 7 кіловат-годин.

Британський постачальник електроенергії, в свою чергу, отримає доступ до інформації про те, як власники електрокарів використовують домашню електромережу. Це дозволить виміряти навантаження на побутові мережі, виявити проблемні місця і модернізувати обладнання, повідомляє evmode.ru

 

 
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