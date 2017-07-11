Рибалка в США спробував витягнути акулу голими руками з води (відео)

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У США на відео зафіксували момент, коли акула, яка потрапила на гачок, вкусила рибалку, який намагався руками витягнути її за хвіст з води.

Запис було зроблено 29 червня на узбережжі Північної Кароліни. На гачок рибалок на мілководді попалася тигрова акула завдовжки трохи більше метра, повідомляє Daily Mail.

Один з чоловіків намагався схопити акулу за хвіст, щоб витягнути її на берег, однак та вивернулася і вкусила сміливця за руку. Вода тут же забарвилася кров’ю, і чоловік поспішив назад на берег. Очевидці викликали рятувальників, але до моменту їх приїзду постраждалий вже поїхав.

Повідомляється, що пізніше акулу все-таки вдалося витягнути на берег, де її позбавили від гачка і відпустили назад в океан.