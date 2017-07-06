Сахарная паста для шугаринга — эффективность доказана временем

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Шугаринг – относительно новое понятие в косметологии. Однако известно оно было давно, еще в Древнем Египте и на Востоке красавицы использовали методику для удаления лишних волос на теле. Выполняется это при помощи сладкой карамели, которая наносится аккуратно тонким слоем на требуемый участок кожи (откуда следует удалять лишние волоски).

Процесс депиляции сладким способом привлекает пристальное внимание, поскольку не требует особых навыков, практически не имеет противопоказаний и не вызывает побочных проявлений, аллергических реакций. Для процедуры потребуется высококачественная сахарная паста для шугаринга, которая изготавливается с использованием старинных рецептов и современных технологий. Результат раздует косметологов и их клиентов.

Пасты для любой техники шугаринга

Предложенные проверенным интернет-магазином пасты (карамели) могут быть использованы в домашних, салонных условиях. Уникальный состав (в числе которого глюкоза, очищенная вода, фруктоза, иногда также лимонная кислота) часто не требует предварительного разогрева. Готовиться особым образом к процедуре также нет необходимости. Для проведения сеанса проверенные и надежные партнеры используют:

Обычные пасты (используются для мануальной техники) имеют плотную, среднюю консистенцию. Для нанесения можно использовать шпатель или лопатку, а снимать средство предлагается руками. Часто такие составы принято использовать для удаления волосков с зоны бикини и подмышечных впадин. Они могут использоваться и для ног, рук.

Профессиональные – средства, которые имеют мягкую и ультрамягкую консистенцию. Чаще всего они используется в бандажной технике, когда на поверхность тканевой полоски наносится масса, прикладывается к телу, а после разглаживается и резким движением снимается.

Второй вариант предпочтителен для специализированных салонов, где работают опытные профессионалы. Они должны для выполнения работы использовать перчатки.

Уникальные особенности современных паст для шугаринга

Натуральный состав (в числе некоторых средств есть также ментол, растительные масла, бергамот, лимонная кислота) и гипоаллергенность – не единственные преимущества карамели для депиляции. К дополнительным преимуществам относят также: