Складено рейтинг найшвидших електромобілів у світі

Нещодавно було проведено дослідження і складено топ-3 найбільш швидких електромобілів на сьогоднішній день. На перше місце вони помістили унікальну модель, яку навіть автомобілем назвати складно.

Точніше, це болід під назвою Venturi VBB-3, який розробили завдяки підтримці принца Монако Альберта II. Фахівці змогли встановити комплект електромоторів, сумарна потужність яких досягає трьох тисяч кінських сил. У підсумку ця модель здатна розігнатися аж до 550 кілометрів на годину.

У рейтинг також включили розробку швейцарських інженерів, які зосередилися на іншому параметрі. Точніше, вони зробили наголос на швидкість машини при розгоні «з місця» до «першої сотні». Модель отримала назву Grimsel. Причому до «сотні» електромобіль розганяється всього за 1,51 секунди. Результат не гірше, ніж у відомих спортбайків.