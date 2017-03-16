Смертельні повені продовжують спустошувати Перу (фото+відео)

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Кількість жертв повеней і зсувів ґрунту в Перу досягла 48 осіб. Південноамериканська країна страждає від проливних дощів з початку року.



Повені охопили центральні і північні райони країни, де спостерігалися найбільш інтенсивні опади.



Гроза над містом Чіклайо (14.03.2017)

На думку місцевої влади, винний у цьому Ель-Ніньо, який викликає потепління поверхневих вод в східній частині Тихого океану.

Зазвичай повені в Перу починаються в кінці періоду посухи в андо-амазонському регіоні. Екстремальний характер погоди надає негативний вплив на економіку країни в цілому, а також стимулює зростання цін на продукти.