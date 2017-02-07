Стильный женский клатч от Christian Dior

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Клатч – это небольшая и очень элегантная сумочка-конверт, которая обычно носится под мышкой. Некоторые модели оснащаются длинным ремешком или цепочкой, что позволяет вешать их на плечо. Если говорить подробнее про женские клатчи , то особой популярностью пользуются аксессуары, представленные всемирно известным брендом Christian Dior. Женские сумки этого бренда наделены особой женственностью и уникальностью, имеют эксклюзивный дизайн.

Немного о бренде

Christian Dior – это французский дом моды, который был основан еще в 1946 году. Бренд практически сразу получил огромную популярность. И на сегодняшний день под таким наименованием выпускается парфюмерия, одежда и аксессуары, ювелирные украшения. Вся продукция отличается отменным качеством, считается элитной. Она признана во множестве стран мира, занимает лидирующие позиции по продажам.

Если говорить про женские клатчи, то они занимают в ассортименте отдельную нишу, потому как разрабатываются лучшими дизайнерами, становятся воплощением женственности, грации и нежности. Каждая модель по-своему уникальна. Аксессуары позволяют представительницам прекрасного пола не только подчеркнуть свой стиль и дополнить образ, но и выделить выигрышные черты характера, которые хотелось бы продемонстрировать обществу.

Модель DOG-159DP

Особой популярностью на сегодняшний день пользуется клатч Christian Dior DOG-159DP. Он сшит из натуральной телячьей кожи, представлен в нежно-розовом цвете. Такой аксессуар станет истиной находкой для мечтательных и романтичных личностей, желающих подчеркнуть в образе легкость и женственность.

Клатч имеет небольшие размеры, представлен классической прямоугольной формой. В качестве декора производитель использует специальную строчку, при помощи которой создает на поверхности изделия узор. Дополнительно здесь присутствует декоративная защелка с наименованием бренда. Вместо ремешка на изделии имеется металлическая цепочка с украшением из жемчуга.

Дополнительно в модели Christian Dior DOG-159DP есть:

два основных отделения;

один карман на молнии;

дополнительные отсеки для карточек и визиток.

Клатч имеет все, что нужно современной женщине для того, чтобы чувствовать себя комфортно и удобно, иметь под рукой все необходимые вещи. Изделие отличается высоким качеством, потому как производитель ценит созданную репутацию, неустанно ее поддерживает, доказывая свою заботу о потребителе.

Где купить аксессуар

Christian Dior – известный бренд, поэтому очень часто можно встретить на рынке подделки его продукции. Чтобы приобрести оригинальное изделие, вам следует обратиться в проверенный магазин , гарантирующий подлинность предложенного товара. Так вы будете знать, что стали обладательницей настоящей фирменной вещи.