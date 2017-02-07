Стильный женский клатч от Christian Dior

Клатч – это небольшая и очень элегантная сумочка-конверт, которая обычно носится под мышкой. Некоторые модели оснащаются длинным ремешком или цепочкой, что позволяет вешать их на плечо. Если говорить подробнее про женские клатчи, то особой популярностью пользуются аксессуары, представленные всемирно известным брендом Christian Dior. Женские сумки этого бренда наделены особой женственностью и уникальностью, имеют эксклюзивный дизайн.
Немного о бренде
Christian Dior – это французский дом моды, который был основан еще в 1946 году. Бренд практически сразу получил огромную популярность. И на сегодняшний день под таким наименованием выпускается парфюмерия, одежда и аксессуары, ювелирные украшения. Вся продукция отличается отменным качеством, считается элитной. Она признана во множестве стран мира, занимает лидирующие позиции по продажам.
Если говорить про женские клатчи, то они занимают в ассортименте отдельную нишу, потому как разрабатываются лучшими дизайнерами, становятся воплощением женственности, грации и нежности. Каждая модель по-своему уникальна. Аксессуары позволяют представительницам прекрасного пола не только подчеркнуть свой стиль и дополнить образ, но и выделить выигрышные черты характера, которые хотелось бы продемонстрировать обществу.
Модель DOG-159DP
Особой популярностью на сегодняшний день пользуется клатч Christian Dior DOG-159DP. Он сшит из натуральной телячьей кожи, представлен в нежно-розовом цвете. Такой аксессуар станет истиной находкой для мечтательных и романтичных личностей, желающих подчеркнуть в образе легкость и женственность.
Клатч имеет небольшие размеры, представлен классической прямоугольной формой. В качестве декора производитель использует специальную строчку, при помощи которой создает на поверхности изделия узор. Дополнительно здесь присутствует декоративная защелка с наименованием бренда. Вместо ремешка на изделии имеется металлическая цепочка с украшением из жемчуга.
Дополнительно в модели Christian Dior DOG-159DP есть:
- два основных отделения;
- один карман на молнии;
- дополнительные отсеки для карточек и визиток.
Клатч имеет все, что нужно современной женщине для того, чтобы чувствовать себя комфортно и удобно, иметь под рукой все необходимые вещи. Изделие отличается высоким качеством, потому как производитель ценит созданную репутацию, неустанно ее поддерживает, доказывая свою заботу о потребителе.
Где купить аксессуар
Christian Dior – известный бренд, поэтому очень часто можно встретить на рынке подделки его продукции. Чтобы приобрести оригинальное изделие, вам следует обратиться в проверенный магазин, гарантирующий подлинность предложенного товара. Так вы будете знать, что стали обладательницей настоящей фирменной вещи.