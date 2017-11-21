Строительные материалы okoloremonta.ua: делаем правильный выбор

Выбор строительных материалов — ответственная задача. От того, насколько они будут качественными, зависит вид помещения и «срок службы» отделки. Никто не хочет сделать ремонт, после которого спустя год-два появятся дефекты, и придется проводить косметические работы заново.

Важно не только найти подходящий материал, но и отыскать надежный магазин, который продает оригинальные товары. Например, строительные материалы okoloremonta.ua пользуются доверием и популярностью у покупателей уже не один год. Они отвечают всем стандартам качества и экологической безопасности.

Выбор строительных материалов от okoloremonta.ua

Что может понадобиться для ремонта? Строительные материалы okoloremonta.ua — это:

Лакокрасочные материалы. Они необходимы для отделки стен, пола и потолка. Без них в ремонте не обойтись: даже перед поклейкой обоев нужно пройтись по поверхности грунтовкой. Большой выбор красок позволяет придать помещению новую цветовую гамму. Например, Интерьерная краска латексная Sniezka Nature на Okoloremonta— уникальный товар: слой ложится идеально ровно и имеет матовый цвет. А морилка и лак понадобятся, чтобы обработать дерево: пол, балки и рамы. Строительные смеси. Их использование — не менее важная часть ремонта. С их помощью заделывают трещины и отверстия, выравнивают поверхность стен. В продаже имеются специальные средства для пола и укладки плитки. А декоративная штукатурка понадобится для отделки стен. Гипсокартонные системы. Включают в себя листы, уголки, крепления. Ими можно обшивать стены, создавать в доме новые перегородки без тотальной перепланировки, зонировать помещения или монтировать оригинальные конструкции: например, ниши для кровати. Строительная химия. Герметки, монтажная пена и добавки в бетон — тоже наверняка понадобятся при ремонтных работах. Утеплители. Сохраняют в доме комфортную температуру и препятствуют сквознякам. Клеи. Специальные для обоев, плитки, теплоизоляции и др. Элементы крепежа. Широкий выбор инструментов.

Остается только выбрать, что понадобится для ремонта.

На что обратить внимание при покупке?

Выбирая стройматериалы, нужно в первую очередь обращать внимание на их назначение. Например, некоторые краски подходят для покраски фасадов, тогда как другие (например, интерьерная краска латексная Sniezka Nature) используют только для отделки внутренних помещений. О назначении каждого материала указано в инструкции.

Рекомендуется приобретать товары от «проверенных» производителей. Так можно быть уверенным, что продукция соответствует стандартам качества и безопасности, и покупка не разочарует. Перед началом работ стоит обязательно прочитать инструкцию по применению: стройматериалы сохраняют свои положительные характеристики только в том случае, если они были правильно использованы.

Фирменный салон

Жители Харькова могут посетить фирменный салон Sniezka. О его открытии была новость на официальном сайте: okoloremonta.ua/firmennyy-salon-sniezka. В салоне собрана настоящая коллекция утеплителей, лакокрасочных, отделочных материалов и других материалов, необходимых в ремонте для каждого дома. Здесь есть продукция для внешних и внутренних работ, подходящая для отделки разных типов поверхностей.

В колеровочной студии салона можно познакомиться с новинками и модными тенденциями в интерьерном окрашивании. Консультанты, прошедшие специальную подготовку, помогут подобрать нужный строительный материал и расскажут обо всех тонкостях его использования.