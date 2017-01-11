Tagesspiegel: Росія маніпулює Швецією в традиціях КДБ

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В лютому 2015 року в соціальних мережах з’явився лист, що викликав сенсацію в Швеції: він нібито був відправлений від шведського міністра оборони Петера Хультквіста голові найбільшого оборонного концерну країни, повідомляє німецька газета Der Tagesspiegel.

Автор листа настійно рекомендував концерну постачати зброю в Україну. Однак у тексті присутні помилки і недоліки: зазначений в якості одержувача глава фірми на той момент вже давно покинув свій пост. Неясно також, чому шведський міністр написав листа іншому шведу не на їх загальній рідній мові, а на англійській. Таким чином в листі швидко розпізнали фальшивку, розповідає автор статті.

Проте історія про гіпотетичне постачання зброї з Швеції в Україну продовжила поширюватися по інтернету. Особливо охоче її підхопили близькі до Кремля ЗМІ, підкреслює видання.

На думку двох шведських учених з Інституту міжнародних досліджень в Стокгольмі, ця історія — «приклад російських спроб вплинути на політичну дискусію у Швеції за допомогою дезінформації і сфальсифікованих новин».

Як повідомляє Der Tagesspiegel, нещодавно було опубліковано дослідження «Російська стратегія впливу через пропаганду та активні заходи: на прикладі Швеції». Його автори прийшли до висновку, що з 2014 року Росія намагалася впливати на основні процеси в Швеції, в першу чергу з двох питань: співпраця Швеції з НАТО і підтримка України. При цьому російська сторона застосовувала різні засоби — від військових загроз і дезінформації до так званих агентів впливу, тобто осіб або організацій, які поширювали точку зору Москви, пояснює видання. За версією авторів дослідження, всі ці дії наводять на думку про «скоординовану кампанію».

Шведські вчені виходять з того, що в сучасній російській політиці знову використовуються лінії поведінки, знайомі з часів холодної війни. «Активні заходи», які Москва, на їхню думку, застосовує у Швеції, — це поняття, натхненні ще радянськими спецслужбами КДБ і позначає спроби прихованого впливу, що здійснюються на території інших держав.

Як повідомляється в статті, в минулому році, незадовго до прийнятого парламентом рішення про зміцнення співробітництва країни з НАТО, шведська розвідка зафіксувала зростання числа прихованих дій російської сторони. Крім того, у грудні глава військових спецслужб Швеції Гуннар Карлсон заявив, що найбільш серйозні «операції впливу» у Швеції проводилися з Росії.

Майже в той же час Федеральне відомство по захисту Конституції Німеччини звернулося до громадськості з подібним застереженням, зазначає німецька газета. Після початку української кризи в країні зафіксовано значне зростання російських кампаній з пропаганди і дезинформації, стверджується в статті.

У Німеччині також була опублікована доповідь про російський вплив, а уряд доручив німецькій розвідці та відомства із захисту Конституції перевірити, чи намагається російський уряд за допомогою доступних спецслужбам засобів і політичних дискусій вплинути на громадську думку в Німеччині. Ця перевірка ще не завершена. Які висновки зробить уряд і які заходи візьме, поки невідомо. Мабуть, в Берліні планують більш активно виступати проти дезінформації і цілеспрямовано виявляти неправдиві повідомлення на ранньому етапі, вважає Der Tagesspiegel.

Натхнення: inosmi.info