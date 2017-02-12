Цікаві факти про Чехію

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Чехія європейська країна, що має неймовірно культурно-історичну спадщину, яка зовсім не обмежується середньовічними замками і незліченною кількістю пивоварень. Ця країна незмінно привертає величезний потік туристів.

Чехія не має виходу до моря.

Багато слів в чеській мові нагадують українські, але схожість ця часом оманлива, значення у цих слів зовсім інші. Крім того, в чеській мові є слова, що складаються з одних приголосних.

Не дивлячись на те, що Чехія входить до Євросоюзу, ця країна вирішила не переходити на євро. Тут як і раніше використовується своя валюта чеська крона.

Чехія, як країна, з’явилася на світ в результаті розпаду Чехословаччини в 1993 році.

На території Чехії знаходиться більше двох тисяч замків.

Під час Другої Світової війни на Прагу не було скинуто жодної бомби.

Майже всі автомобілі в Чехії машини марки Шкода.