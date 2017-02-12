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Цікаві факти про Чехію

в Різні цікавинки 12.02.2017 4 пер.

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Чехія європейська країна, що має неймовірно культурно-історичну спадщину, яка зовсім не обмежується середньовічними замками і незліченною кількістю пивоварень. Ця країна незмінно привертає величезний потік туристів.

2-12-02-2017-600-400

  • Чехія не має виходу до моря.
  • Багато слів в чеській мові нагадують українські, але схожість ця часом оманлива, значення у цих слів зовсім інші. Крім того, в чеській мові є слова, що складаються з одних приголосних.
  • Не дивлячись на те, що Чехія входить до Євросоюзу, ця країна вирішила не переходити на євро. Тут як і раніше використовується своя валюта чеська крона.
  • Чехія, як країна, з’явилася на світ в результаті розпаду Чехословаччини в 1993 році.
  • На території Чехії знаходиться більше двох тисяч замків.
  • Під час Другої Світової війни на Прагу не було скинуто жодної бомби.
  • Майже всі автомобілі в Чехії машини марки Шкода.

1-12-02-2017-600-400

  • Вперше цукор стали робити і продавати у вигляді кубиків (настільки звичним нам рафінад) саме на території сучасної Чехії.
  • Чехія міцно тримає перше в світі місце за споживанням пива на душу населення.
  • Найпопулярніший в Чехії спорт хокей.
  • У Чехії в порядку речей голосно сякатися на людях тут це просто не вважається чимось незвичайним.
  • На дахах старих будинків в Празі заборонено ставити супутникові тарілки, так як вони псують вигляд стародавнього міста. З цієї ж причини старі вікна заборонено змінювати на сучасні склопакети.
  • У Празі можна сміливо пити воду з-під крана вона чиста.
  • Серед чехів дуже мало тих, що палить.
  • Фруктові йогурти були винайдені саме в Чехії.
  • Заходити в гості до знайомих чехам без попередження не варто, тут це вважається надзвичайно поганим тоном.
  • Курси валют в Чехії варіюються в залежності від дня тижня.

 
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