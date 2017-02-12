Цікаві факти про Чехію

Чехія європейська країна, що має неймовірно культурно-історичну спадщину, яка зовсім не обмежується середньовічними замками і незліченною кількістю пивоварень. Ця країна незмінно привертає величезний потік туристів.
- Чехія не має виходу до моря.
- Багато слів в чеській мові нагадують українські, але схожість ця часом оманлива, значення у цих слів зовсім інші. Крім того, в чеській мові є слова, що складаються з одних приголосних.
- Не дивлячись на те, що Чехія входить до Євросоюзу, ця країна вирішила не переходити на євро. Тут як і раніше використовується своя валюта чеська крона.
- Чехія, як країна, з’явилася на світ в результаті розпаду Чехословаччини в 1993 році.
- На території Чехії знаходиться більше двох тисяч замків.
- Під час Другої Світової війни на Прагу не було скинуто жодної бомби.
- Майже всі автомобілі в Чехії машини марки Шкода.
- Вперше цукор стали робити і продавати у вигляді кубиків (настільки звичним нам рафінад) саме на території сучасної Чехії.
- Чехія міцно тримає перше в світі місце за споживанням пива на душу населення.
- Найпопулярніший в Чехії спорт хокей.
- У Чехії в порядку речей голосно сякатися на людях тут це просто не вважається чимось незвичайним.
- На дахах старих будинків в Празі заборонено ставити супутникові тарілки, так як вони псують вигляд стародавнього міста. З цієї ж причини старі вікна заборонено змінювати на сучасні склопакети.
- У Празі можна сміливо пити воду з-під крана вона чиста.
- Серед чехів дуже мало тих, що палить.
- Фруктові йогурти були винайдені саме в Чехії.
- Заходити в гості до знайомих чехам без попередження не варто, тут це вважається надзвичайно поганим тоном.
- Курси валют в Чехії варіюються в залежності від дня тижня.