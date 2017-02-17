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Цікаві факти про мармур

в Різні цікавинки 17.02.2017 11 пер.

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Мармур мінерал, який вже не одне тисячоліття активно використовується людиною в якості будівельного матеріалу. Втім, з мармуру не тільки конструюють будови, він в пошані у скульпторів, що створюють мармурові статуї, і у декораторів, які широко використовують його при зовнішній або внутрішній обробці.

  • Стародавні греки, високо цінували мармур, називали його просто блискучим каменем.
  • В Індії користуються популярністю мармурові статуетки. Індуси вірять, що цей мінерал наділений магічною силою, і що він виконує роль своєрідного провідника між нашим світом і богами.
  • Здавна чаклуни наділяли мармур цілющими властивостями зокрема, вважалося, що він допомагає боротися з різними хворобами шлунка. Наука це твердження не підтверджує, що, втім, не заважає численним «дохторам» заявляти про корисні властивості мармуру.
  • Мармур дуже довговічний. Будь-які сліди експлуатації у обробленого мармуру починають проявлятися зазвичай не раніше, ніж через півтори-дві сотні років після його обробки.
  • Саме мармур зазвичай використовується для виготовлення дорогих кам’яних камінів, так як він відрізняється надзвичайною температурною стійкістю.
  • Багато стародавніх мозаїк, створені зі шматочків мармуру, які збереглися до наших днів в гарному стані. Наприклад, мозаїки в руїнах римських палаців на Кіпрі.
  • У світі налічується кілька сотень видів мармуру, що відрізняються один від одного зернистістю, кольором та іншими характеристиками. Найдорожчим з них вважається каррарський мармур.
  • Мармур улюблений робочий матеріал знаменитого скульптора Мікеланджело, який створював свої безсмертні шедеври саме з нього.
  • Чеський умілець Ян Реріха прославився тим, що робить з мармуру скрипки.

 
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