Цікаві факти про мармур

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Мармур мінерал, який вже не одне тисячоліття активно використовується людиною в якості будівельного матеріалу. Втім, з мармуру не тільки конструюють будови, він в пошані у скульпторів, що створюють мармурові статуї, і у декораторів, які широко використовують його при зовнішній або внутрішній обробці.