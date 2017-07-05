В кратері вулкана знайшли загадкову давню піраміду (відео)

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Під час вивчення околиць Ель-Вулкан в долині Непенья, розташованої в Перу, археологи натрапили на несподівану знахідку. Вони зуміли виявити сходи в кратері вулкана, який раніше вважався природним утворенням.



Професор Роберт Бенфер з Університету Міссурі разом з однодумцями провели розкопки в кратері. Крім іншого, у вулкані виявлений цілий зал з глино-гіпсовою підлогою, а також вогнище, в якому знайдені залишки деревного вугілля. При цьому вдалося встановити, що в останній раз вогонь розпалювали приблизно між 1492 і 1602 роками.

Вчені вважають, що будівля мала форму піраміди. Передбачається, що вона могла використовуватися для ритуальних цілей.