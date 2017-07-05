Не пропусти
Головна / Відео / В кратері вулкана знайшли загадкову давню піраміду (відео)

В кратері вулкана знайшли загадкову давню піраміду (відео)

в Відео 05.07.2017 101 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Загрузка...
 
 

Під час вивчення околиць Ель-Вулкан в долині Непенья, розташованої в Перу, археологи натрапили на несподівану знахідку. Вони зуміли виявити сходи в кратері вулкана, який раніше вважався природним утворенням.


Професор Роберт Бенфер з Університету Міссурі разом з однодумцями провели розкопки в кратері. Крім іншого, у вулкані виявлений цілий зал з глино-гіпсовою підлогою, а також вогнище, в якому знайдені залишки деревного вугілля. При цьому вдалося встановити, що в останній раз вогонь розпалювали приблизно між 1492 і 1602 роками.

Вчені вважають, що будівля мала форму піраміди. Передбачається, що вона могла використовуватися для ритуальних цілей.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments