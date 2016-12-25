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Відпочинок від соцмереж може підняти настрій

в Інтернет 25.12.2016 6 пер.

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Зробіть перерву у використанні соцмереж і ваш настрій покращиться, стверджують вчені.

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Проведене дослідження показало, що регулярне використання соціальних мереж, таких як Facebook, може негативно вплинути на емоційне благополуччя і задоволеність життям, пише The Times of India. Звичайна перерва від використання соцмереж може підняти настрій, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Cyberpsychology.

Експерти Університету Копенгагена провели експеримент на 1000 добровольців. Учасники експерименту пройшли перевірку на наявність депресії і рівня психологічного настрою. Далі з’явилися дві групи. Перша група складалася з тих, хто продовжував користуватися соцмережами, а друга — хто зробив перерву на тиждень. В результаті експерименту вдалося встановити, що саме учасники з другої групи демонстрували поліпшення самопочуття й емоційного стану.

Натхнення: medvesti.com

 
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