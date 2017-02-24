У Дубаї побудують хмарочос, який обертатиметься (відео)

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У Дубаї до 2020 року буде побудований перший в світі хмарочос, що обертається. Споруда під назвою Dynamic Tower проектується компанією Dynamic Architecture.



Кожен поверх в будівлі буде обертатися на 360 градусів навколо загальної осі незалежно один від одного в залежності від налаштувань, які вибере власник апартаментів. За словами архітекторів, обертання поверхів можна синхронізувати з рухом сонця для того, щоб в окремих кімнатах весь день було світло. Швидкість руху поверхів можна буде змінювати.



Між ярусами будуть передбачені 79 вітрогенераторів, які повинні будуть забезпечувати хмарочос електроенергією.

Вартість апартаментів становитиме від 4 до 40 млн доларів.

Dynamic Tower буде побудований із заздалегідь зібраних на заводі модулів, які будуть прикріплюватися до центрального стрижня. Споруда буде складатися з 80 поверхів. Висота хмарочоса складе 388 метрів.