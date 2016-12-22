Цікаві факти про Парагвай

Латиноамериканська країна Парагвай являє собою досить типову для свого регіону державу, не дуже, на жаль, розвинуту, так і в цілому досить бідну. Колись Парагвай процвітав, але війна з Аргентиною, Бразилією і Уругваєм завдала цій країні страшний удар — вона втратила значну частину своєї території і переважна більшість чоловічого населення загинула, а інфраструктура була фактично зруйнована. З того часу минуло багато десятиліть, і в наші дні Парагвай, нарешті, починає поступово відновлюватися.
- Парагвай, з географічної точки зору, знаходиться в самому серці Південної Америки.
- Державних мов в Парагваї дві — гуарані та іспанська. Гуарані — це мова однойменного племені індіанців, представники якого являють собою більшість населення цієї країни. Місцева валюта, до речі, теж називається гуарані.
- Вид на проживання в Парагваї отримає достатньо просто — достатньо купити в цій країні будь-яку нерухомість, і ВНП у вас в кишені, а там і до громадянства рукою подати. Якщо воно вам, звісно, потрібно.
- Більшість парагвайців не виходить з дому без зброї, яка в цій країні офіційно дозволена.
- Близько половини парагвайців живуть за межею бідності.
- Прапор Парагваю унікальний — зображення на його різних сторонах теж різні.
- Перша в Латинській Америці залізниця була побудована саме в Парагваї, але вона була зруйнована в ході вищезазначеної війни.
- Найпопулярніший у Парагваї напій — мате. Але коли під час війни парагвайським солдатам заборонено було розводити багаття в окопах, вони заливали листя мате холодною водою замість окропу, просто за браком кращого. Так народився «парагвайський чай» під назвою «терере».
- Парагвай спільно з Бразилією володіє найбільшою в світі гідроелектростанцією — Ітаїпу.
- У Парагваї офіційно дозволені дуелі, але при поєдинках повинні бути медичні працівники, щоб у разі необхідності надати допомогу дуелянтам.
- Парагвай — володар найчисельнішого флоту серед всіх держав, які не мають виходу до моря.
- Незважаючи на те, що Парагвай — країна дійсно бідна, тривалість життя тут помітно вище, ніж, наприклад, в Україні.
- Один з колишніх парагвайських президентів був будучи, власне, президентом одного разу оштрафований місцевою поліцією за порушення правил дорожнього руху — він зробив обгін в недозволеному місці.
- Парагвай стабільно займає одне з перших у світі місць по експорту сої та продуктів її переробки.