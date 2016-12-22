Цікаві факти про Парагвай

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Латиноамериканська країна Парагвай являє собою досить типову для свого регіону державу, не дуже, на жаль, розвинуту, так і в цілому досить бідну. Колись Парагвай процвітав, але війна з Аргентиною, Бразилією і Уругваєм завдала цій країні страшний удар — вона втратила значну частину своєї території і переважна більшість чоловічого населення загинула, а інфраструктура була фактично зруйнована. З того часу минуло багато десятиліть, і в наші дні Парагвай, нарешті, починає поступово відновлюватися.

Парагвай, з географічної точки зору, знаходиться в самому серці Південної Америки.

Державних мов в Парагваї дві — гуарані та іспанська. Гуарані — це мова однойменного племені індіанців, представники якого являють собою більшість населення цієї країни. Місцева валюта, до речі, теж називається гуарані.

Вид на проживання в Парагваї отримає достатньо просто — достатньо купити в цій країні будь-яку нерухомість, і ВНП у вас в кишені, а там і до громадянства рукою подати. Якщо воно вам, звісно, потрібно.

Більшість парагвайців не виходить з дому без зброї, яка в цій країні офіційно дозволена.

Близько половини парагвайців живуть за межею бідності.

Прапор Парагваю унікальний — зображення на його різних сторонах теж різні.