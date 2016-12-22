Цікаві факти про смог

Смог — справжнє лихо сучасної цивілізації. Його брудні, неохайні шапки важко нависають над усіма великими містами, що несприятливим чином позначається не тільки на здоров’ї людей, але і на екології в регіоні. Смог — наслідок нашої життєдіяльності, зокрема, забруднення повітря, і, на жаль, в даний час немає ніяких рішень, які дозволили б впоратися з цією проблемою.
- Сучасні міста проектуються так, щоб вони продувалися вітрами, але всі старі міста будувалися без огляду на цей фактор — адже смогу тоді ще не було. Тому старі мегаполіси в цьому плані найбільш несприятливі.
- Через смог сутінки наступають раніше, ніж могли б.
- Найбільш забруднене смогом місто — Пекін, столиця Китаю. У деяких районах міста люди тут воліють ходити в респіраторних масках. Активно продаються і ємності зі стисненим повітрям, яким легко і приємно дихати.
- Основне джерело поповнення смогу — вихлопні гази автомобілів.
- Смог руйнує не лише людський організм, але і будови. Просто цей процес не можна назвати швидким, але він є.
- Згідно проведених ООН досліджень, щорічно через смог настає передчасна смерть приблизно двох мільйонів чоловік.
- Вершини хмарочосів Гонконгу часто не розгледіти через смог.
- Смог сприяє парниковому ефекту.
- В 1952 році в Лондоні масове спалювання вугілля призвело до події, відомої як Великий лондонський смог, коли видимість впала до півметра. Жертвами смогу стали більше дванадцяти тисяч осіб.