Цікаві факти про смог

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Смог — справжнє лихо сучасної цивілізації. Його брудні, неохайні шапки важко нависають над усіма великими містами, що несприятливим чином позначається не тільки на здоров’ї людей, але і на екології в регіоні. Смог — наслідок нашої життєдіяльності, зокрема, забруднення повітря, і, на жаль, в даний час немає ніяких рішень, які дозволили б впоратися з цією проблемою.