Чим корисний велосипед для дітей

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку такий подарунок, як велосипед може стати не просто двоколісним другом, але і дуже корисним для здоров’я транспортним засобом. І справа тут не тільки в розвитку мускулатури ніг і вміння тримати рівновагу.

Справа в тому, що велосипед для дитячого організму по суті є тренажером, який:

Розвиває вестибулярний апарат і координацію

Покращує кровопостачання органів малого тазу (сьогодні це дуже актуальний момент, адже застійні процеси в малому тазі і ногах — серйозна проблема комп’ютерного покоління)

Збільшує насичення крові киснем, що корисно як для всього організму в цілому, так і для мозку зокрема

Розвиває легені

Покращує обмін речовин

Підвищує рівень витривалості не тільки литкових і стегнових м’язів, але і, знову ж таки, всього організму

Зміцнює судини і тренує серце

Підвищує настрій і апетит — а це здоровий гормональний і емоційний фон

Все це сприяє підвищенню імунітету. Звичайно, перераховані вище моменти справедливі і щодо дорослого організму, тому варто завітати на Сайклс, де можете вибрати якісного двоколісного друга.

У велосипеда безліч своїх переваг. Перед тим же бігом, як ще одним способом фізичного розвитку, велосипед вигідно відрізняється тим, що, тренуючи вельми важливі частини тіла, при цьому, можна помітно знизити навантаження маси тіла на суглоби, кістки, серце і м’язи ніг. Обертаючи педалі, дитина не тільки не дозволяє собі набрати зайву масу тіла, настільки поширену в наш час, але і розвиває швидкість реакції, координацію, дихає свіжим повітрям і милується околицями. Не тільки фізичний розвиток, але і душевний спокій, який можна придбати наодинці з самим собою. До того ж діти якщо і займаються пробіжками, то явно під вашим тиском, а вскочити дитини на велосипед ще ніхто не примушував, як то само собою виходить. Ось стояв у коридорі велосипед, а в кімнаті була дитина, а через секунду ні того, ні іншого. Велосипед це прекрасний засіб від криз особистості і депресій, які не так рідкісні і в дитячому віці. Однак, велосипедні прогулянки гарні і в приємній дитячої компанії.

І ще один важливий момент — велосипед для дітей молодшого шкільного віку може стати відмінною профілактикою порушення зору. Під час їзди на велосипеді дитина дивиться переважно вдалину, що компенсує регулярну напругу очей, які годинами дивляться на підручники і зошити.

Особливо корисні прогулянки на велосипеді за містом на свіжому повітрі. Але пам’ятайте, що їхати з дитиною по жвавій трасі небезпечно, так і для легких шкідливо — вихлопні гази не те ж саме, що свіже повітря, навіть якщо траса знаходиться за десять кілометрів від міста. Доїдьте до місця прогулянки на машині.

Прогулянка на велосипедах дозволить вам не просто зміцнити здоров’я, але і провести більше цікавого часу зі своєю дитиною. До речі, не варто думати, що велосипеду відведено лише літній сезон. Сучасні велосипеди дозволяють долати і снігові замети, що безсумнівно складніше, але і ефективніше в питанні тренування сили та витривалості.