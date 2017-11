Дослідник пропав без вісті в Папуа-Новій Гвінеї

Бенедикт Аллен, телеведучий і дослідник з Британії, безслідно зник після того, як він відправився на зустріч з диким і неконтактним плем’ям в Папуа-Новій Гвінеї. Про це повідомила його сестра, так як Бенедикт не вийшов з нею на зв’язок кілька днів тому і пропустив свій рейс, запланований вже після зустрічі з племенем Яїфо. Дослідник дізнався про Яїфо ще 30 років, коли він жив серед іншого племені на острові. Кілька тижнів тому він вирішив повернутися в Папуа-Нову Гвінею з метою встановити з ними контакт.

У пошуках Аллена зараз знаходяться поліцейські підрозділи регіону і пілот вертольота, який висадив дослідника у віддаленому містечку Бісоріа. Старша сестра Аллена Кейті Пестель стверджує, що братові абсолютно невластиво пропустити запланований виліт з Папуа-Нової Гвінеї в Гонконг.

У своєму останньому повідомленні в блозі, опублікованому 14 вересня, Аллен написав: «Яїфо – одні з останніх людей на планеті, які не контактують з нашим світом». А в своєму останньому твіті від 11 жовтня він помістив власне нечітке фото зі словами: «Їду в аеропорт Хітроу… Не намагайтеся мене врятувати, будь ласка… В тому місці в Папуа-Новій Гвінеї, куди я їду, ви ніколи мене не знайдете…»

Marching off to Heathrow. I may be some time (don’t try to rescue me, please — where i’m going in PNG you won’t ever find me you know…) pic.twitter.com/BmH1DKdheS

— Benedict ALLEN (@benedictallen) October 11, 2017

Джоанна Сарсбі, агент Аллена, каже: «Він намагався дістатися до людей Яїфо, дуже віддаленого і дикого племені – можливо, мисливців за черепами. Досить страшні люди. Хто знає, що сталося. Раптом він захворів або лежить десь зі зламаною ногою, і йому допомагають місцеві жителі». На жаль, але Аллен не взяв з собою в джунглі ні телефон, ні GPS.

57-річний дослідник почав свою кар’єру ще в коледжі, коли він брав участь у наукових експедиціях на вулкан в Коста-Ріці і ліси в Брунеї, а також в ісландські льодовики. Він єдиний, хто перетнув басейн Амазонки в найбільш широкому місці і пройшов пустелю Гобі тільки з верблюдами. Аллен описав свій досвід у багатьох книгах і став гостем численних телешоу.

Більше 30 років тому, коли Аллену було 24 роки, він приєднався до ізольованого племені Ніовра в Папуа-Новій Гвінеї і якийсь час жив з ними. За цей час йому довелося пройти досить жорсткий обряд посвячення, коли молодих юнаків щодня б’ють бамбуковими прутами протягом півроку. Аллен був першим аутсайдером, прийнятим плем’ям в якості одного зі своїх.

Бенедикт Аллен в племені Ніовра, Папуа-Нова Гвінея.

Під час свого проживання з Ніовра Аллену мимохіть доводилося стикатися з представниками диких племен Обіні і Яїфо. І він повернувся в цьому році, щоб налагодити більш стійкий контакт з Яіфо. Однак на даний момент невідомо, чи відбулася ця зустріч, і який був її результат.