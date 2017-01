Двометрового хробака витягли з кишечника індуса (фото)

(Оцініть статтю!)

В медичному журналі The New England Journal of Medicine опублікували зображення, яке демонструє витягнутого з кишечника 48-річного жителя Нью-Делі хробака. В описі до знімка повідомляється, що чоловік звернувся до лікарів зі скаргами на біль в животі, які мучили його вже два місяці. Після проведеної колоноскопії лікарі виявили хробака, який зайняв весь тонкий кишечник.

Свинячі ціп’яки можуть виростати довжиною до декількох метрів і при цьому не заподіяти ніякого дискомфорту, так що багато людей навіть не підозрюють про те, що вони заражені. Однак цього разу паразит став причиною болів.

Для того щоб витягти хробака, медикам довелося тягнути його через ротовий отвір пацієнта. Процедура зайняла всього 15 хвилин. У довжину паразит досягав 188 сантиметрів, лікарі класифікували його як свинячого ціп’яка – вид стрічкових черв’яків з типу Cyclophyllidea.

Відзначається, що після операції, яка пройшла місяць тому, пацієнту були прописані антипаразитарні препарати. В даний момент болі чоловіка не турбують.