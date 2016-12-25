Експерти розповіли, чому віруси частіше вбивають чоловіків, ніж жінок

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Чоловіки часто висміюються за те, що вони нібито надмірно перебільшують симптоми, коли починають хворіти. Але, згідно з новим дослідженням учених з Королівського університету Холлоуей, деякі віруси, такі як туберкульоз і ВПЛ, насправді частіше вбивають більше чоловіків, ніж жінок.

Фахівці виявили, що деякі патогенні організми націлені саме на чоловічий організм і пристосовані до того, щоб викликати менш серйозні захворювання і менше смертей у жінок. Так, наприклад, чоловіки мають у 5 разів більше шансів померти від вірусу ВПЛ, ніж жінки.

Досі експерти вважали, що це пов’язано з наявністю більш сильної імунної системи у жінок. Але нові дані свідчать про те, що жінки є більш цінними господарями для патогенів і мають більше шансів передати вірус іншим людям – наприклад, під час годування дитини грудьми. Чоловіки, проте, рідше передають віруси іншим, в результаті чого патогени руйнують їх зсередини.

Отримані результати підкреслюють, що представники охорони здоров’я повинні звернути більш пильну увагу на захист чоловіків від різних типів вірусів. У той час як вакцина проти ВПЛ протягом багатьох років була орієнтована переважно на молодих дівчат, так як вірус має сильний зв’язок з раком шийки матки, ВПЛ також викликає цілий ряд інших видів раку у чоловіків, включаючи рак голови і шиї.

Натхнення: healthvesti.com