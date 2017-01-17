EurActiv: Литві не вистачить грошей Європи на паркан від Росії

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Литва має намір «захистити» свій кордон з Калінінградською областю, повідомляє EurActiv. Роботи зі зведення огорожі висотою 2 м повинні початися навесні 2017 року, продовжує британське видання.

За словами міністра внутрішніх справ Литви Еймутіса Місюнаса, паркан, крім іншого, необхідний для «посилення зовнішнього кордону Європейського союзу», пише EurActiv.

Витрати на будівництво 130-кілометрової огорожі ляжуть на плечі європейських платників податків, констатує EurActiv. У загальній складності буде витрачено €28,6 млн. €25 млн візьме на себе Брюссель, а €3,6 млн — Вільнюс, уточнює видання.

Як заявив Місюнас, паркан «танки не зупинить», але «його сконструюють так, що через нього буде складно перелізти». «Ми робимо все можливе, для того щоб мінімізувати потенційну загрозу з боку Росії», — підкреслила, у свою чергу, колишній міністр оборони Литви Раса Юкнявічене.

EuroActiv звертає увагу на те, що протяжність кордону між Литвою і Калінінградською областю становить 288 км «Питання, яким чином литовський уряд збирається «убезпечити» залишених 158 км, у Вільнюсі, однак, залишили без відповіді», — додає британське видання.

Натхнення: inosmi.info