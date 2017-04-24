Где взять деньги в долг если не работаешь?

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В Украине можно часто встретить рекламу от банков про оформление кредита без справки о доходах. Но действительно ли это так и где еще можно взять кредит в Украине? Какие документы могут потребовать банки и не считается ли в принципе такая реклама – обманом?

Почему банки не хотят выдавать кредиты неработающим?

Получить кредит без поручителей в банке сегодня достаточно сложно, даже на небольшую сумму. Критерии отбора клиента строгие и если заемщик им не соответствует, уговорить сотрудников выдать займ или просто получить кредит онлайн – бессмысленно. Ни один сотрудник не принимает решение лично и даже если ваша проблема действительно серьезная, он может только посочувствовать, но никак не повлиять на решение по выдаче средств под проценты.

Официальное трудоустройство – один из основных критериев для одобрения заявки. Что подразумевает это понятие:

Официальный заработок;

Стабильный ежемесячный доход;

Пребывание в трудовых отношениях с работодателем по КЗоТУ (договор подряда во внимание не принимается).

Клиент может иметь дополнительный заработок, не официальную работу и другие средства дохода, что будет положительно влиять на решение банка.

Работающий неофициально или вовсе безработный клиент для большинства банков – запрет. И если первой категории получить даже кредит онлайн будет проблематично, второй – невозможно.

Реклама банков «Кредит без справки о доходах» — правда?

Вы часто можете встретить подобные рекламы, но обратившись к кредитору, сталкиваетесь с некоторыми условностями. Без справки о доходах получить кредит без поручителей, например, может лицо, работающее на ФОП не по КЗоТУ. Но сумма займа будет небольшой, а заявка будет оформляться достаточно долго из-за проверочных звонков родственникам, знакомым, коллегам, работодателю.

Если банк говорит, что получить, к примеру, кредит онлайн может безработный, на самом деле заемщик должен был уже не раз воспользоваться услугами этого банка и иметь открытый кредитный лимит по карте. Уже в процессе такого длительного сотрудничества допустима ситуация, что он теряет работу, а учреждение продолжает с ним работать только потому, что это – постоянный и надежный клиент.

Микрозайм через интернет

Со 100%-й уверенностью безработные украинцы уже давно начали оформлять онлайн кредиты, например, в сервисе MyCredit . Здесь легко можно оформить займ до 3000 гривен всего за 15 минут. Сервис лояльно настроен по отношению к клиентам, поэтому даже кредитная история практически не влияет на выдачу средств под проценты, что позволяет легко получить кредит без поручителей .

Условия кредитования:

Возможность получить кредит онлайн от 100 до 3000 гривен;

Срок кредитования – 35 дней;

Комиссия – 1,3% в день;

Мгновенная проверка заявки;

Минимальный возраст заемщика – 18 лет;

Единственный документ – паспорт гражданина Украины;

Получение денег уже через 15 минут на карту любого банка;

Без справки о доходах, поручителей, залога.

Чтобы погасить займ, для клиента доступна оплата онлайн в личном кабинете, через терминалы самообслуживания и кассы банков-партнеров, перечень которых указан на сайте MyCredit.

Если вы не работаете, вам срочно нужны деньги, но вы опасаетесь получить отказ в банке, можете со 100%-й уверенностью получить кредит онлайн в сервисе MyCredit, который ежедневно кредитует более тысячи украинцев.