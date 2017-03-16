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Як льодовики Арктики змінилися за останні 100 років (фото)

в Фото 16.03.2017 10 пер.

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Ви все ще вважаєте, що глобального потепління не існує? На початку 1900-х років льодовики Арктики вважалися одними з найбільш таємничих і недосліджених чудес світу. За минуле століття їх безліч разів досліджували і фільмували на плівку, так що не становить великої намаги відстежити, як вони поступово змінювалися.


Шведський фотожурналіст Крістіан Осланд, співпрацює з Ґрінпіс, зібрав кілька перших фотографій льодовиків архіпелагу Шпіцберген (Норвегія), що зберігалися в Норвезькому полярному інституті і порівняв їх з сучасними знимками, зробленими в тих же самих місцях і в тих же самих ракурсах. Різниця між ними вражає:







 
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