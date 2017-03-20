Как дешево и быстро положить новую кровлю

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(Оцініть статтю!)

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Пришла весна — начался сезон дач. Не так давно и я поехал на свою. Как же я был удивлён, когда во дворе нашёл часть крыши. Это была старая шиферина, расколотая пополам от удара о бетонное кольцо. Посмотрел вверх и увидел чёрную дырищу в крыше.

Наверху ситуация оказалась ещё хуже чем снаружи. Весь этаж был полон мусора и луж. Про кровать и мебель я даже не говорю. Дальше вместе с соседом временно закрыли брешь полиэтиленом. Заплатка так себе, но ничего другого под руками не было. И как угадали. Через минут двадцать полил дождь и я увидел, как ещё в двух местах на пол льются нехилые струйки воды. Вывод напрашивался сам собой — необходимо срочно менять крышу.

К счастью, этот пункт у меня был в планах, просто не думал, что старый шифер придёт в негодность в один момент. Поэтому у меня было примерное понимание рынка материалов для кровли. Из всех компаний я выбрал http://creaton.ua/krovlya/ мне понравилось качество и доступные цены. Компания занимается продажей черепицы европейского уровня и даёт гарантию на свою продукцию. Максимум — это 50 лет на керамику. К сожалению, денег на то, чтобы её приобрести у меня не было, и я остановил свой выбор на фиброцементе. Это довольно неплохой материал, который является экологически безопасным и может прослужить до 30 лет по гарантии. Точнее, я рассчитываю, конечно, на гораздо больший срок. Но официальные цифры таковы. А главное, его просто монтировать. А так как мой проект горел — скорость была немаловажным фактором.

За что мне понравилась компания Creaton. У неё множество партнёров по всей Украине. Это дало мне возможность выбрать магазин, который находится максимально близко к моей даче. Дело в том, что крыша у меня довольно большая. Поэтому на моей Тойоте я всё точно не перевезу, а мотаться несколько раз туда и обратно не лучший вариант. Неудивительно, что особенно важным для меня было наличие адекватной доставки к конечному пункту. Именно такой магазин я и нашёл.

Когда всё привезли на место, знакомая бригада рабочих начала заново делать мне крышу. Дело в том, что дача у меня трёхэтажная, и на третьем этаже есть мансарда. Но она некрытая. Как результат плиты и кирпич начали разрушаться. Поэтому я решил сделать полную перепланировку крыши, включающую в себя навес, который защитит мой «балкон», и даст возможность там пить чай даже во время дождя.

Строители полностью снесли старый каркас и начала ложить новые лаги. Проект делал отличный мастер, поэтому в конечном результате я не сомневался. Мало того, он мне нарисовал, как будет выглядеть мой дом с новой крышей. Во-первых, мы решили сыграть на контрасте: цвет дома красный, а крыша будет тёмно-коричневой. Во-вторых, главной целью этого проекта было максимально защитить мансарду без остекления. Денег хватило только на оплату труда работникам, шифер и доп. материалы в виде тех же досок, гвоздей и так далее.

На всё про всё у моих работников ушло две недели. Но поверьте, результат того стоил. Вы даже не представляете себе, как преображает дом новая крыша. Он как будто стал ещё выше. К тому же я теперь могу спокойно пить на мансарде чай с сухариками, смотреть вдаль и слушать, как капли барабанят по крыше.

В общем, что я могу вам посоветовать. Выбирайте современные натуральные кровельные материалы: европейское качество по самым приятным украинским ценам. Проще говоря, пользуйтесь услугами компании Creaton и получите достойный результат за свои деньги. Мало того, убережёте себя от вида дырявой крыши, испорченной мебели и телевизора. При этом поручайте работу только умелым строителям. Фиброцементную черепицу, конечно, легко ложить, но важен сам проект и количество закрученных шурупов.