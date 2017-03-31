Как выбрать детский горшок для мальчика

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Горшок для мальчика должен иметь защиту от брызг. Также у него должен быть, рисунок, соответствующий полу ребёнка. В тренде, как всегда, машинки и разнообразные мультяшные герои. Немалой популярностью пользуется минимализм. Горшки, выполненные с минимумом разнообразных стилистических изысков, способствуют тому, чтобы ребёнок быстрее привыкал к взрослому унитазу.

Отдельно нужно выделить горшки с музыкальным сопровождением. Они позволяют детям намного легче справить нужду. К примеру, когда малыш садится на горшок, начинает играть музыка или имитируется звук журчащей воды. Это неплохо стимулирует делать мальчиков свои дела как можно быстрее. Мало того, когда всё закончится, может звучать что-то вроде веселой мелодии. Некоторые родители записывают похвалы ребёнку своими голосами.

Наличие крышки в большой мере стимулирует ребёнка стать самостоятельным. Особняком стоят модели трансформеры. Они как будто надеваются на взрослый унитаз. Точнее, сначала ребёнок осваивает, как пользоваться горшком, а когда он подрастает — крышка переносится.

Интересной особенностью таких горшков является диск с водой и содой. Он не только обеспечивает отличную дезинфекцию, но и полностью устраняет неприятный запах. Чтобы активировать систему достаточно нажать на диск на спинке. Это более чем по силам малышу. При этом родители обеспечивают чаду привитие элементарных правил гигиены, которые необходимы абсолютно всем для нормального существования во взрослом обществе.

Если вы решили купить горшок для ребёнка, который только-только начал готовиться к взрослению, то лучше приобрести устройство с эргономичными ручками. Спинка также должна быть высокой. Дело в том, что малыш в юном возрасте может не иметь уверенной посадки. Высокая спинка и ручки позволят ему преодолеть данное неудобство, и с комфортом сделать своё дело.

Кстати, существуют горшки для поездок. Они имеют малый вес и довольно компактны. Также хочется отметить быструю впитываемость. Хотя, если собрались путешествовать — не забудьте про герметичные мешки для мусора.

Подробнее о накладках на унитаз

Многие родители сталкиваются с проблемой пересаживания ребёнка на взрослый унитаз. Дело в том, что после милого, играющего музыку горшка в виде какого-то супергероя — взрослый унитаз смотрится инородным телом. Неудивительно, что малыш просто теряется, не зная, что нужно делать.

Итак, роль накладки не только в том, чтобы создавать комфорт, но и преобразовывать страшного белого монстра с открытой пастью во что-то милое и безопасное. Неудивительно, что психологи-эксперты рекомендуют выбирать изделия как можно ярче. Причём исполнение может быть как однотонным, так и в виде мозаики рисунков. Кстати, в дополнение к накладкам родителям часто предлагают взять специальные ступеньки. Поверьте. Они не будут лишними. И уж точно заменять любые самодельные приспособления, способные обрушиться в любой момент и причинить вред ребёнку.

Специальные детские ступеньки обладают резиновыми накладками, что исключает возможность падения. Современные изделия детской гигиены позволяют создать оптимальные условия для развития малыша.

Где купить

Сегодня купить детский горшок для мальчика можно в магазине Baby Protection. Здесь оптимальный выбор изделий и доступные цены. Доставка работает по всей территории Украины. В наличии бренды со всего мира. При этом цена самого дешёвого аналога составляет 48 гривен. В свою очередь, самое дорогое изделие стоит порядка 2000. Также на портале можно найти множество полезных статей по воспитанию ребёнка, и товары, которые необходимы всем молодым родителям, начиная от детского кресла безопасности в авто и заканчивая сушкой для бутылочек.