Компактные посудомоечные машины от надежного поставщика

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Бытует мнение, что посудомоечной машине в кухне большинства квартир места нет. А еще купить посудомойку — значит увеличить расход воды и, соответственно, счета за коммуналку и все равно не добиться идеальной чистоты.

Компактные посудомоечные машины: развенчиваем мифы

Только в харьковском интернет-магазине «Техномастер» представлено почти 50 узких моделей, ширина которых не превышает 45см, и с десяток компактных высотой от 44см.

Скромные размеры посудомоечных машин никак не отражаются на их моющих способностях. В небольшую посудомойку легко помещается 6-8 комплектов посуды (в один комплект входит 10 предметов, включая приборы), а функций достаточно, чтобы качественно отмыть и тарелки, и хрупкую посуду, и кастрюли с пригоревшей кашей. Набор программ недорогих компактных не встраиваемых посудомоечных машин включает повседневную, интенсивную и деликатную мойку, ополаскивание и сушку — вполне достаточно для ежедневного использования. В более дорогих моделях есть режим эко — мытье при 55°, экспресс-мойка за 20 минут, функция половинно загрузки, отложенного старта, индикаторы моющего средства и соли и многое другие. Дорогие смарт-модели могут сами рассчитать количество моющего, температуру воды и длительность мойки.

Вопреки стереотипу посудомоечные машины экономят воду и деньги. В «Техномастере» есть девайсы, расходующие на одну загрузку (а это от 6 комплектов посуды) всего 6,5л! При ручном мытье понадобится в два раза больший объем.

Вода в машинке нагревается до 65-75°С — кожа человека просто не выдержит такое испытание. При такой температуре с использованием специальных средств любые загрязнения отмываются на ура. Плюс, разнонаправленные струи омывают посуду со всех сторон. Результат — блестящие и чистые до скрипа тарелки и чашки.

Чтобы купить эффективную и экономичную посудомоечную машину, проконсультируйтесь со специалистами «Техномастера»: они действительно разбираются в бытовой технике и помогут вам выбрать оптимальный вариант по качеству и цене.

Выбирайте здесь — https://tehnomaster.com/catalog/dishwashers весь каталог в Техномастере!

Кроме квалифицированных продавцов, интернет-магазин предлагает: