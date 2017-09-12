Кухня для самых взыскательных клиентов

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Обустраивая новое жилье или стараясь усовершенствовать имеющееся, множество людей выбирает кухню на заказ. И это не случайно, ведь такой вариант изготовления кухонной мебели имеет много преимуществ и является эффективным способом преобразить кухонный интерьер. Тем, кто не любит типовые решения и предпочитает индивидуальный подход в выборе мебели, будет интересно посетить сайт https://cleef.com.ua/.

Основные преимущества индивидуального подхода

Кухня на заказ имеет большое количество преимуществ в сравнении с типовыми гарнитурами промышленного изготовления, которые можно найти в любом мебельном магазине. Основные преимущества изготовления кухни на заказ:

Перед тем, как оформить заявку, к заказчику на дом выезжает замерщик и производит все необходимые измерения. Таким образом, заказчик застрахован от неприятных сюрпризов, связанных с возможным несовпадением размеров.

В стандартных кухонных гарнитурах невозможно изменить набор основных компонентов. У тех, кто решил покупать кухню на заказ, имеется возможность убрать ненужные составляющие гарнитура или, напротив, добавить что-то дополнительно (например, убрать тумбочку и добавить лишний шкаф, или наоборот).

В наше время у многих на кухнях имеется встроенная бытовая техника, например, малогабаритные стиральные машины. У тех, кто приобретает кухню на заказ, есть возможность разместить готовую мебель с учетом встроенной техники. В стандартных кухонных гарнитурах такая возможность не предусмотрена, и они часто подходят к современной встроенной технике.

Какие параметры учитывают специалисты

Если принято решение делать кухню на заказ, нужно начинать с консультации специалиста. Для этого достаточно для начала пригласить домой замерщика. Специалист осуществит все необходимые размеры, а на следующий день перезвонит и подробно проконсультирует, предложив несколько вариантов кухни на заказ. При изготовлении кухонь используется индивидуальный подход к каждому заказчику, при котором учитывается множество параметров:

размеры;

общее состояние старой кухни заказчика (хорошее, отличное, требующее ремонта);

предпочтительный материал для изготовления новой мебели;

наличие или отсутствие у заказчика определенных предметов мебели и бытовой техники;

финансовые возможности клиента и время, в течение которого он готов ждать изготовления, доставки и монтажа нового кухонного гарнитура.

Как выбрать кухню: практические рекомендации

Чтобы не совершить ошибку, заказывая кухонную мебель, необходимо иметь в виду следующие практические рекомендации:

Заказывать кухонную мебель нужно только у надежной и проверенной фирмы.

Перед заказом рекомендуется ознакомиться с отзывами других клиентов и независимых экспертов.

Желательно посетить мебельный магазин выбранной компании и «живьем» увидеть выбранный кухонный гарнитур.

Не стоит сразу останавливаться на первом понравившемся варианте – желательно исследовать несколько предложений и выбрать самое подходящее.

Для того, чтобы выбрать правильный вариант кухонного гарнитура, нужно делать так, чтобы новая мебель гармонировала с уже существующей мебелью, хорошо сочеталась с оформлением стен, пола и потолка.

Если иметь в виду эти несложные советы, выбрать кухню на заказ будет достаточно легко. Главное – четко сформулировать свои основные потребности и грамотно рассказать о них специалисту, а мастер позаботится обо всем остальном и предложит оптимальный вариант обновления кухни с помощью новой мебели. Тогда внешний облик старой кухни станет совсем другим – красивым и современным.