Лисиці навчилися маскуватися під пум (відео)

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Вчені Університету Вісконсін в Медісоні припустили, що сірі лисиці (Urocyon cinereoargenteus) можуть вдаватися до маскування, щоб уникнути нападів койотів. Щоб позбутися конкуренції, койоти можуть нападати на сірих лис — у цих тварин приблизно збігається раціон. Можливо тому лисиці маскуються за допомогою запаху великих пум.

Макс Аллен, встановив камери в місцях появи пум, з’ясував, що ті місця, де пуми мітять свою територію, часто відвідують лисиці. Вчені проаналізували зйомки, зроблені за 4 роки на 26 дільницях, з’ясувавши, що лисиці труться мордочками об землю зі свіжими мітками пум. Вони з’являються майже відразу (не більш, ніж через кілька годин) після того, як пума залишає мітку.

Таким чином лисиці можуть маскуватися від койотів — ті часто вбивають їх, вбачаючи в них конкурентів, але, як зазначає Аллен, можуть відмовитися від бою, якщо зачують запах більш великої пуми. Цікаво, що в місцях, де пуми залишають мітки, інші тварини не з’являються — тільки лисиці проявляють достатню винахідливість, намагаючись видати себе за котячих.