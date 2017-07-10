Лосини для фітнесу: як зробити правильний вибір

Лосини для фітнесу — зручний спортивний одяг. Вони практичні, не утрудняють руху, дозволяють виконувати найскладніші вправи. На відміну від тренувальних штанів лосини від http://allagrunt.ua/catalog/losiny-mikrodayving-sport-299 щільно облягають тіло, повторюючи його контури. Ступінь їх еластичності залежить від матеріалу виготовлення. Крім тканини, лосини для фітнесу відрізняються пошиттям, забарвленням і довжиною. Серед розмаїття моделей кожен може вибрати найбільш підходящий для себе варіант.

Чому важливо не помилитися з розміром?

Не варто вибирати занадто вузькі лосини в надії, що вони витягнуть фігуру і зроблять її більш стрункою. Фітнес в лосинах на розмір менше — некомфортне заняття. Тісний одяг передавлює тіло, погіршує кровообіг, створює незручність при виконанні вправ. Лосини повинні сидіти строго по фігурі — так і ефективність від тренувань буде вищою, і настрій кращий, і здоров’я не постраждає.

Якщо легінси для фітнесу трохи великі, вони будуть сповзати, створюючи дискомфорт. Особливо це стосується виробів з натуральних тканин — такі лосини найменш еластичні. З тренувальним одягом краще не експериментувати, в ньому головне — зручність. Підбирати спортивну форму потрібно строго за розміром.

Якими повинні бути шви, гумка і довжина?

Спортивні лосини краще вибирати безшовні — вони не будуть натирати шкіру при виконанні вправ. Можна купити і зі швами, якщо вони негрубі і плоскі. Прилеглий до тіла одяг з потовщеними швами для занять спортом не підходить.

По довжині лосини можуть бути до коліна або до щиколотки. Бувають моделі і з проміжною довжиною. Тут вибір залежить від особистих переваг. А ось гумка на поясі повинна бути широкою — занадто вузька гумка впивається в тіло, передавлюючи живіт.

З чого зроблені якісні лосини?

Відомо, що льон, бавовна та інші натуральні тканини кращі в повсякденному одязі. Вони не подразнюють шкіру і дозволяють тілу дихати. Але для занять спортом більше підходять лосини з синтетичних тканин, особливо якщо фізичні навантаження інтенсивні, і спортсмену доводиться багато потіти. Лосини з еластану і поліаміду не намокають. Високоякісна синтетика виводить вологу і регулює теплообмін.

Тренувальний одяг з натуральних тканин просочується потом і стає мокрим. На одязі з’являються неестетичні плями. У вологій спортивній формі некомфортно перебувати і рухатися. Якщо заняття проходить на протязі або під відкритим небом, можна легко застудитися.

Спортивні лосини з бавовняної тканини підходять для занять тими видами фітнесу, де інтенсивність фізичного навантаження відносно невисока. Це може бути йога або пілатес. Але якщо на тренуванні доводиться багато і активно рухатися, краще надягати лосини з синтетичного матеріалу або вибирати натуральні тканини з додаванням синтетики.