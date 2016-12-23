Медики розповіли, який сніданок покращує діяльність головного мозку

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Група фахівців стверджує, що завдяки здійсненню проектів медикам вдалося визначити, яким повинен бути ідеальний сніданок.

За словами науковців, в ході проведення експериментів медики зафіксували позитивний вплив морозива на діяльність головного мозку людей. Підсумки реалізованих випробувань опубліковані в одному із зарубіжних журналів. За словами дослідників з клінічного центру, розташованого в Японії, морозиво допомагає поліпшити роботу центрального відділу нервової системи людини.

Повідомляється, що під час реалізації дослідів медики давали учасникам спостережень три ложки морозива на сніданок. Після цього добровольці відповіли на кілька запитань. Виявилося, що морозиво покращує когнітивні здібності чоловіків і жінок. Експерти з Токіо відзначили, що ці ласощі посилють альфа-хвилі в головному мозку.

Таким чином, морозиво виводить організм з сонного стану, прискорюючи реакції.

Натхнення: healthvesti.com