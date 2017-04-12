На кометі Чурюмова-Герасименко відбуваються зсуви (фото)

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Вчені отримали докази того, що на кометі Чурюмова-Герасименко відбуваються зсуви. На знімках, отриманих апаратом Rosetta видно, як частина одного з пагорбів на кометі обвалилася, що призвело до викиду пилу і газу.



Зонд Rosetta у вересні 2014 року отримав знімки скелі під назвою Асван. На фото було видно велику тріщину завдовжки 70 метрів і шириною 1 метр на верху уступу. 10 липня 2015 року камера зафіксувала викид пилу, джерело якого знаходилося в тому ж районі. Через п’ять днів свіжі знімки показали, що частина уступу обрушилася. У вчених не залишилося сумнівів, що викид був пов’язаний з цією подією.



Астрономи змоделювали умови на поверхні комети в момент обвалення. Згідно з розрахунками фахівців, у липні 2015 року температура в районі скелі Асван становила мінус 143 градуси Цельсія. Всього за 20 хвилин після того, як його поверхню вийшла з тіні і потрапила під прямі сонячні промені температура збільшилася до 46 градусів Цельсія. Цей районі кожні 12 годин перебував під Сонцем протягом 1,5 години.

Після обвалення відкрилася частина скелі, яка була в 6 разів яскравіше навколишньої її поверхні. До 26 грудня 2015 року яскравість цієї частини зменшилася в два рази, що свідчило про тривалий процес випаровування водяного льоду. До 6 серпня 2016 року весь схил скелі виглядав однорідним за винятком однієї великої світлої ділянки.