Підводний світ Антарктиди наповнений життям (відео)

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Дистанційно керований підводний човен зняв приголомшливі кадри антарктичного морського дна, показавши дивно динамічний і кольоровий світ, наповнений живими істотами.

На поверхні Антарктиди холодно і безлюдно, але її морське дно кишить життям, там мешкають губки, морські павуки, морські їжаки, огірки і зірки. Цей кольоровий, яскравий практично інопланетний пейзаж зняв дистанційно керований підводний човен, відправлений австралійськими вченими.

«Ці живі істоти мешкають у воді з температурою близько -1,5 градусів цілий рік, вони приховані льодом товщиною півтора метри 10 місяців у році», — говорить біолог з Австралійського антарктичного дивізіону Ґлен Джонстоун. — «Іноді айсберг може стерти якусь частину дна разом з усіма його мешканцями, але в більшості випадків море захищає всіх, створюючи відносно стабільне середовище, в якому процвітає біологічне різноманіття».

Дослідники вивчають кислотність, вміст кисню, солоність і температуру в цих водах, а ця зйомка — лише бонус до роботи. На жаль, саме Антарктида може стати одним з перших місць, яке постраждає від ефекту окислення океану в дії.

«Вуглекислий газ швидше розчиняється в холодній воді. Полярні води окислюються в два рази швидше тропічних та помірних регіонів, тому ми очікуємо, що ці території першими випробують вплив від окислення океану», — говорить лідер проекту Джонні Старк.