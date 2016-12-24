Підводний світ Антарктиди наповнений життям (відео)

Дистанційно керований підводний човен зняв приголомшливі кадри антарктичного морського дна, показавши дивно динамічний і кольоровий світ, наповнений живими істотами.
На поверхні Антарктиди холодно і безлюдно, але її морське дно кишить життям, там мешкають губки, морські павуки, морські їжаки, огірки і зірки. Цей кольоровий, яскравий практично інопланетний пейзаж зняв дистанційно керований підводний човен, відправлений австралійськими вченими.
Дослідники вивчають кислотність, вміст кисню, солоність і температуру в цих водах, а ця зйомка — лише бонус до роботи. На жаль, саме Антарктида може стати одним з перших місць, яке постраждає від ефекту окислення океану в дії.
«Вуглекислий газ швидше розчиняється в холодній воді. Полярні води окислюються в два рази швидше тропічних та помірних регіонів, тому ми очікуємо, що ці території першими випробують вплив від окислення океану», — говорить лідер проекту Джонні Старк.