NASA планує видобувати сонячну енергію прямо з космосу

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Торік експерти зробили висновок, що світове споживання енергії зросте майже на 50% з 2012 по 2040 рік. Вже кілька років вчені з NASA і Пентагону мріють добувати енергію сонця, минаючи всі недоліки традиційних способів видобутку електрики. І, схоже, у них з’явилося відповідне рішення.



Космічна сонячна енергія повільно стартувала, але ця технологія може остаточно злетіти в найближчі кілька десятиліть. З моменту своєї появи серед нас, сонячна енергія мала серйозне обмеження як поновлюваного джерела енергії: вона залежить від світла сонця. Це обмежує сфери її успішного застосування на користь більш сухих і сонячних районів, наприклад, Каліфорнії і Арізони, а не Лондона чи Стокгольма. І навіть в безхмарний день сама атмосфера поглинає частину енергії, випромінюваної сонцем, зменшуючи ефективність сонячної енергії. І давайте не будемо забувати, що навіть у найкращих умовах наземні сонячні панелі не будуть бачити сонце половину дня — по ночах.

Тому приблизно п’ять років учені з NASA і Пентагону осмислюють різні здатні підвищення ефективності сонячних батарей найрадикальнішим способом і готові запропонувати рішення. Були пропозиції вивести сонячні панелі за межі атмосфери, багато з яких вимагали наявності космічного апарату, обладнаного масивом дзеркал, що відбивають сонячне світло в пристрій перетворення енергії. Сонячна енергія може відправлятися на Землю через пучок лазера або мікрохвильовий випромінювач. Є також способи модуляції хвиль енергії, щоб захистити птахів або літаки, які можуть потрапити на шляху променя.

Енергія від цих космічних сонячних панелей не буде обмежуватися хмарами, атмосферою або нашим добовим циклом. Крім того, оскільки сонячна енергія буде вбиратися безперервно, не буде ніякого сенсу зберігати енергію для подальшого використання, а це досить вагома стаття витрат на енергію.

Прихильники цієї стратегії в області енергетики стверджують, що у нас є всі необхідні наукові дані, щоб спроектувати і розгорнути космічні сонячні панелі, але її противники, наприклад Ілон Маск, заперечують, що початкові витрати будуть занадто високими. У 2012 році Маск дуже негативно висловився на адресу цієї ідеї.

В міру того як продовжують з’являтися докази зміни клімату через людську діяльність, виробництво енергії знаходить нові завдання до розгляду. Ефективне поновлюване джерело енергії з невеликим вуглецевим слідом і практично без відходів виглядає досить привабливим, щоб ним зацікавилися, включаючи Пола Яффі, космічного інженера з Науково-дослідної лабораторії ВМС США.

У березні минулого року Яффі представив свій план по реалізації космічної сонячної енергії на саміті D3, який влаштувало Міноборони США. З 500 подань саме план Яффі відвіз додому чотири з семи нагород. Яффі представив план і сказав, що може зібрати демонстраційну орбітальну енергетичну станцію, яка зможе забезпечити 150 000 будинків з орбіти, всього за 10 років і 10 мільярдів доларів. І додав, що ці інвестиції окупляться в перспективі.

«З часом все стає ефективніше. Вітряна і сонячна енергія зажадали десятки років, щоб почати конкурувати з вуглецевими альтернативами. Я бачу такий же потенціал і тут», говорив Яффі в інтерв’ю. «У багатьох речах майбутнє космічної сонячної енергії в меншій мірі залежить від вчених і інженерів, і більшою — від людей, які вибирають, за що хочуть платити».

Яффі не єдиний, хто бачить перспективу в цій стратегії. Японія і Китай планують відправити власні сонячні космічні станції в наступні 25-30 років. В США приватна компанія Solaren збирає гроші на проектування і демонстрацію свого варіанту. І навіть уклала контракт з великим електроенергетичним постачальником PG&E.

Жоден з цих проектів не буде реалізований в найближчі десять років, а може і двадцять. Але по мірі наближення до 2040 року подібні проекти будуть залучати все більше і більше уваги.