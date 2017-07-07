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НАСА випробує захист від астероїдів (відео)

в Відео 07.07.2017 70 пер.

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У NASA розповіли про майбутнє випробування технології, яка допоможе захистити Землю від зіткнення з космічними тілами.

Як повідомляється в прес-релізі NASA, мова йде про систему планетарної оборони, пов’язаної з відхиленням астероїдів від траєкторії польоту за допомогою кінетичного удару.

«DART буде першою місією NASA, яка продемонструє так звану технологію кінетичного удару», — заявила офіцер планетарної оборони в штаб-квартирі НАСА у Вашингтоні Лінлі Джонсон.

Об’єктом перевірки системи стане астероїд Дідімос, який буде пролітати повз Землі в жовтні 2022 року і в 2024 році.

 
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