Названо найбільш очікувані гібридні автомобілі 2017 року

Використання такого автомобіля дозволяє зберегти близько 25% коштів на паливо. Вважається, що гібридні транспортні засоби краще підходять для міського циклу з частими зупинками і тривалою роботою двигуна на холостому ходу.

На думку експертів, у наступному році на глобальному ринку з’являться такі очікувані гібридні моделі Volvo XC90 Hybrid, BMW i3, Hyundai Sonata Plug-In Hybrid, Chevrolet Malibu Hybrid, Fiat 500e, Toyota RAV4 Hybrid. Потім в списку очікуваних авто значаться BMW i3, Hyundai Sonata Plug-In Hybrid, Chevrolet Malibu Hybrid, Fiat 500e і Toyota RAV 4 Hybrid.

Крім цього, ряд інших автомобільних корпорацій дали свої прес-релізи щодо майбутніх розробок. Фахівці не виключають, що список гібридів 2017 року може бути ще розширений, повідомляє autosway.ru