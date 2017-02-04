Невус – звичайний дефект шкіри чи небезпечна патологія?

Родимки присутні на тілі кожної людини. У більшості випадків такі новоутворення не приносять ніякого дискомфорту і не викликають ускладнень і негативних змін здоров’я. Але безтурботно ставитися до шкірних дефектів все ж не варто. При певних умовах невус може стати першою ознакою важкого захворювання або переродитися в онкологічний недугу.

Причини появи

У наукових довідниках невуси зазвичай описуються як розростання клітин одного виду до певних розмірів. Найчастіше такі новоутворення містять велику кількість частинок меланіну, що надає плямі темний колір. Виходячи з медичного визначення стає ясно, що головне джерело ущільнень на шкірі — ультрафіолетове випромінювання. Так як саме сонячні промені є стимулюючим фактором вироблення фарбувального ферменту.

Крім вищеописаної причини виникнення невуса, слід зазначити:

спадкову схильність;

травми і порушення цілісності шкірного покриву;

аномалії розвитку;

збої в роботі ендокринної системи (гормональний дисбаланс);

інфекційні, вірусні захворювання.

У більшості випадків невус стає вродженим утворенням. Просто на певних етапах розвитку його розмір не дозволяє візуалізувати ущільнення.

Види родимок

У сучасній медицині існує величезна кількість різних груп і підрозділів невусів. Фахівці користуються різними характеристиками при визначенні типу родимок. Наприклад, класифікація може залежати від причин розростання клітин (вроджені, набуті) або базуватися на розмірах, формі.

У сучасній медичній літературі найчастіше зустрічаються такі підгрупи:

складний невус (змішаний) — куляста форма, щільна консистенція, темний колір.

юнкціональна родимка — пляма діаметром близько 1,5 см, розташоване на кистях рук, шиї, тулубі, рідше зовнішніх статевих органах;

вроджений невус — доброякісне новоутворення, діагностується в одного новонародженого зі ста. Найчастіше дефект шкіри фіксується у малюків європеоїдної раси;

дермальне ущільнення — бородавчастий, куполоподібний наріст виникає переважно у літніх людей.

Окремо можна виділити такий вид патологій, як атипова або диспластична родимка. Така патологія зустрічається у 5% дорослого населення Землі. Утворення має опуклу форму і може досягати великих розмірів.

Симптоми патологічного стану Виявити у себе невус нескладно. Зазвичай новоутворення помічається близькими людьми або самою людиною під час купання, перевдягання. Складніше діагностувати появу родимок у дітей. Аномальне скупчення клітин може мати незначні обсяги, які будуть розростатися поступово, з віком. Головна небезпека шкірних дефектів полягає в безсимптомності їх розвитку. Невуси не викликають больового синдрому, свербіж, підвищення температури або інших негативних ознак хворобливого стану. Нерідко виявлення родимки стає несподіванкою і викликає побоювання. Можливі ускладнення, небезпека виникнення злоякісної пухлини Сам по собі невус не небезпечний. Доброякісна пухлина не може спровокувати негативні ускладнення або змусити мутувати клітини. Але наявність родимок стає фактором ризику по виникненню онкологічних хвороб – наприклад, меланоми. Більш того, при певних умовах ймовірність переродження клітин становить 100%. Найбільшу небезпеку несуть вроджені і диспластичні види невусів. Якщо такі пігментні плями розрослися до розмірів, що перевищують 2 см в діаметрі, слід негайно звернутися за допомогою до профільних фахівців. При такому розвитку новоутворень ризик появи раку шкіри різко збільшується (більш ніж на 20%). Особливу увагу потрібно звернути на наступні симптоми: поява нових родимок;

травми шкіри;

наявність гігантських невусів;

швидка зміна відтінку плям;

свербіж і лущення шкіри. Ознаками стрімкого виникнення злоякісної пухлини стають больовий синдром, зміна форми, поява горбистості. Діагностика При першій підозрі на негативну зміну в стані шкірних покривів слід проконсультуватися з профільним фахівцем. Дерматолог збирає анамнез, з’ясовуючи, коли з’явився невус, існує схильність до онкологічних захворювань у найближчих родичів. Після цього проводиться ретельний огляд із застосуванням лупи або інших збільшувальних пристроїв. Для підтвердження підозр невус досліджують за допомогою лабораторних і апаратних методик. Найбільше поширення отримали такі види діагностики, як: ехографія;

рентгенографія;

дерматоскопія;

термометрія;

індикація ізотопом фосфору. Також слід згадати про біопсію. Взята ділянка тканини досліджується на наявність онкомаркерів і ознак переродження. Якщо такі симптоми фіксуються, то хворому призначається курс хіміотерапії.