Огляд смартфонів Huawei

Китайські компанії за останнє десятиліття досягли неймовірного рівня розвитку і виходять на світовий ринок, щоб на рівних змагатися з такими гігантами, як Sony і Apple. Такі імена як Meizu, ZTE, Xiaomi або Huawei тепер відомі кожному, хто більш-менш знайомий з світом мобільних технологій. Саме про останній і піде мова в нашій статті.

Якщо років 7 – 10 тому про цього виробника чули лише люди, що працюють з обладнанням для телекомунікаційних мереж, а також нечисленні власники мережевого обладнання, випущений під брендом «Хуавей», то сьогодні про смартфони цієї кампанії можна чути все частіше.

Причини динамічного розвитку

Придбати світову популярність не тільки у сфері устаткування для стільникових мереж, але і смартфонів, Huawei дозволило поєднання декількох чинників.

• Вартість. Пристрої китайського виробництва, представлені на світовому ринку, як правило, мають меншу ціну, ніж аналоги від конкурентів з світовим ім’ям. Не стали винятком і смартфони Huawei, які, при рівних інших, мають ціну на 10 – 30 %, а то й на всі 50% нижче, ніж у Samsung, Apple або HTC. Ціна смартфонів Huawei робить їх доступними для тих, хто хоче купити сучасний девайс, але не має можливості придбати продукт японських, корейських або американських компаній.

• Швидкодія. Співпраця з такими компаніями світового рівня, що займаються виробництвом чіпсетів, такими як Qualcomm або Mediatek відкрило широкі можливості перед виробниками смартфонів, які не мають ресурсів для розробки і виготовлення власного заліза. А по мірі розвитку Huawei самі змогли організувати випуск процесорів під брендом Kirin. Таким чином, виробник отримав можливість обладнати свої продукти недорогими топовими чіпами.

• Різноманітність. Модельний ряд смартфонів, що випускаються Huawei, включає в себе пристрої для широкого кола споживачів. Тут є високопродуктивні фаблети з надчутливими дисплеями, компактні мультимедійні пристрої та бюджетні смартфони початкового рівня, доступні навіть споживачам з таких країн, як Індія чи африканські держави.

• Надійність. Забобони, ніби все, що має напис «Made in China» — це дешеві і низькоякісні вироби кустарного виробництва, залишилися в минулому. Правдою в подібних заявах є лише ціна: вона дійсно нижче, ніж на деякі аналоги. Але контроль на виробничих лініях, застосування високоякісних комплектуючих і розвиток технологій дозволили китайцям досягти загальносвітового рівня надійності своїх продуктів.

Сам факт того, що Google вибрали Huawei в якості партнера для виробництва чергового «Нексуса», все вищесказане підтверджує. Адже раніше американська корпорація співпрацювала лише з такими перевіреними часом компаніями, як «Самсунг» або HTC.

Саме тому армія шанувальників продукції Huawei постійно зростає як в Китаї, так і в усьому світі.

Флагмани виробництва Huawei Ascend Mate 7

У минулому році світ побачив флагманський фаблет виробництва Huawei, оснащений великим (навіть для цього класу пристроїв) дисплеєм – Ascend Mate 7. Але, незважаючи на шестидюймовий FullHD екран, вийшов смартфон компактним. Він навіть трохи менший від iPhone 6 Plus, який може похвалитися лише 5.5 дюймами. Як і конкурент від Apple, Huawei Ascend Mate 7 отримав корпус з алюмінію.

Внутрішній вміст смартфона теж вражає. Восьмиядерний чіп Kirin 925, розроблений силами підрозділу HiSilicon, що входить до складу «Хуавей», є одним з кращих на ринку по співвідношенню ціна/продуктивність. Якщо в бенчмарках даний процесор і поступається новим творінням від Samsung, то на практиці помітити різницю може лише найвимогливіший користувач.

Але фінальним козирем Mate 7 є ціна, яка складає всього близько 500$. На тлі 8 – 9 сотень за шостий «Айфон» з плюсом у найменуванні або останній Galaxy Note – виглядає вельми привабливо.

Huawei P8

Для тих, кому Mate 7 здасться занадто вже «лопатою» розробила компанія Huawei флагман меншого розміру. У ньому теж використовується тонкий алюмінієвий корпус з мінімальними рамками дисплея. Сам екран зменшився до 5.2″, зберігши при цьому дозвіл FullHD.

Центральний процесор Huawei P8 теж восьмиядерний, але тут використовується нова версія чіпсету. Виріс з 2 до 3 гігабайт і обсяг ОЗП, як збільшився до 64 Гб і вбудований флеш-диск.

При всіх цих достоїнствах ціна смартфона залишилася на тому ж рівні, що і у старшого пристрою – близько 450 USD.

Доступні пристрої Huawei

Huawei Honor 6

Для тих, хто не готовий віддати 450$ за новий смартфон Huawei може запропонувати модель Honor 6, яка має флагманські характеристики, але коштує зараз близько 300 доларів. Так, діагональ екрану зменшилася до 5 дюймів, алюмінію в корпусі немає (використовується пластик, виконаний «під скло»), але в іншому – це пристрій, що відноситься до вищої категорії.

В Huawei Honor 6 є восьмиядерний процесор, 3 гігабайти оперативної пам’яті і дисплей 1920х1080. Вбудованої пам’яті всього 16 Гб, але цей обсяг легко розширити за допомогою карти MicroSD. Ємність акумулятора пристрою становить 3100 маг, що для п’ятидюймовий смартфона чимало.

Huawei Ascend Y530

Є в модельному ряду Huawei і зовсім недорогі смартфони. Наприклад, модель бюджетної категорії Huawei Ascend Y530 доступна більшості покупців у світі. Її вартість становить всього 80$. Звичайно, ні восьмиядерного процесора, ні гігабайтів ОПЕРАТИВНОЇ пам’яті в смартфоні немає, але базова функціональність присутня. Тому ті, кого не цікавить технічна складова, а потрібно недорогий пристрій для повсякденних задач, девайс оцінять.

4.5-дюймовий екран з роздільною здатністю 854х480 пікселів, двоядерний процесор Qualcomm (так-так, не більш дешевий MTK 6572, а продукт американської компанії, що для смартфонів дешевше 100$ нехарактерно) і 512 Мб оперативної пам’яті – цього вже замало для сучасних ігор, але цілком достатньо для інтернет-серфінгу, перегляду кіно і прослуховування музики.

Huawei & Microsoft

Huawei Ascend W2

Серед дітищ Huawei – не тільки Android-смартфони. Можна виділити серед продуктів компанії модель Ascend W2, яка в якості ОС отримала систему Windows Phone від Microsoft. Хоч смартфон і відноситься до бюджетної категорії (екран 800х480 пікселів, двоядерний процесор і 512 мегабайт оперативної пам’яті виглядають досить скромно), він зміг скласти конкуренцію недорогим «Люміям».

Nexus від Huawei

На роль виробника чергового пристрою серії Nexus в Google вибрали компанію Huawei, що безпосередньо свідчить про високий технологічний рівень цього виробника.

Новий апарат отримав 5.7-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів, аналогічний такому в Samsung Note 5, покритий загартованим склом «Горила». «Серцем» фаблета став восьмиядерний процесор Snapdragon 810, який для кращого тепловідведення оснастили тепловою трубкою. Оперативної пам’яті в Nexus від Huawei 3 гігабайти, а вбудований накопичувач має обсяг від 32 до 128 Гб.

Хоч дозвіл камери в пристрої складає всього 13 мегапікселів, збільшений розмір зерна матриці дозволив зменшити кількість артефактів при зйомці в похмуру погоду.

Головними особливостями новинки стали ОС і дактилоскопічний сканер. Функціонує Nexus від Huawei на базі Android 6, причому, він – перший пристрій на цій платформі. Сенсор відбитка пальця теж дивує, так як розташований не під екраном, як у iPhone, а у верхній частині задньої панелі.

Відгуки користувачів про смартфони Huawei

Як свідчать власники смартфонів Huawei на форумах та інших ресурсах, продукція цієї китайської компанії і справді заслуговує уваги. Не обходиться, звичайно, і без негативу, але критики поки не вдалося уникнути жодному виробникові.