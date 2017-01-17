Осушение воздуха для дома и бизнеса

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Повышенная влажность в воздухе может повлиять не только на здоровье и общее самочувствие людей, которые находятся в помещении, но и на состояние бытовой техники и мебели. Причиной этому может быть множество факторов, но чаще всего повышенная влага воздуха – последствие того, что дом находится возле водоемов и других мест с высокой влажностью воздуха. В таких случаях люди спасаются покупкой осушителя. Осушитель воздуха – современное приспособление, которое с помощью принципа конденсации влаги доводит уровень влажности воздуха до оптимального уровня.

Принцип работы осушителя

Устройство забирает из помещения влажный воздух и направляет его на испарительный элемент. Там воздух охлаждается и осушается. Далее он проходит через конденсатор, отдавая ему избыточную влагу и уже очищенный с нормальным уровнем влажности он поступает в помещение.

Какими бывают осушители воздуха

В зависимости от помещений, в которых эти устройства используются, они делятся на три основных типа:

— бытовые;

— полупромышленные;

— промышленные.

Бытовые осушители воздуха, как и выходит с их названия, используются в быту. Это могут быть квартиры, дома или студии. Такие приборы не могут похвастаться большой производительностью, зато они тихие, компактные и имеют приятный внешний вид.

Полупромышленные осушители – нечто среднее между бытовыми и промышленными осушителями, они портативные и в отличии от бытовых рассчитаны на длительную и беспрерывную работу. Они более габаритные и тяжелые, чем бытовые, но и производительность их выше. Их используют в тех случаях, когда мощности бытовых осушителей недостаточно, а установка канальных невозможна или нецелесообразна.

В отдельную категорию следует отнести настенные осушители воздуха для небольших частных бассейнов. Такие устройства эффективно устраняют влажность из помещения, при этом они не занимают много пространства, что немаловажно. Кроме того, эти осушители достаточно тихо работают при своей достаточно высокой производительности. Самыми популярными производителями таких устройств считаются бренды Dantherm и Calorex.

Промышленные (канальные) осушители – моноблочные установки, которые монтируются в технических помещениях с обвязкой воздуховодов и дополнительных комплектующих: воздушная заслонка (в случае подмеса свежего воздуха), электропривод, шумоглушитель и вытяжной вентилятор (в случае подмеса свежего воздуха). Такое оборудование отличается высокой производительностью и возможностью точного регулирования уровня влажности.

Итоги

Комфортный уровень влажности в помещении – залог комфортного и уютного пребывания в помещении. Если вам нужно осушить квартиру или дом – рекомендуется использовать бытовой осушитель, если же требуется осушение складских или производственных помещений – подойдет промышленный портативный или промышленный канальный осушитель в зависимости от требований, которые вы ставит перед оборудованием.